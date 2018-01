La prima finalista della Carabao Cup è il Manchester City. La capolista della Premier League ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere ragione del Bristol City di Lee Johnson: la semifinale di ritorno di League Cup è finita 3 a 2 e ha consegnato il pass per la prima finale di Pep Guardiola da quando è alla guida dei Citizens.

Dopo la vittoria per 2 a 1 dell'andata all'Etihad Stadium i Citizens sono riusciti a battere la squadra di Johnson solo all'ultimo respiro dopo che i padroni di casa avevano agguantato il pareggio al 93′ con Flint. Il City dopo aver trovato il doppio vantaggio ha tirato un po' i remi in barca ma il Bristol ha votato fino alla fine vendendo cara la pelle e giustificando gli applausi finali del'Ashton Gate.

Che coraggio il Bristol, City a sprazzi: la sblocca Sané!

Non è stato un grandissimo primo tempo perché i Citizens di Pep Guardiola hanno provato subito ad ingranare la marcia e a schiacciare i padroni di casa ma i ragazzi di Lee Johnson hanno retto l'urto e pian piano sino riusciti ad uscire dal guscio. Da segnalare solo una traversa, non si sa quanto volontaria, di Sergio Aguero con un tiro-cross che Luke Steele aveva ‘battezzato' fuori. Dopo aver disputato un primo tempo davvero gagliardo il Bristol ha commesso una leggerezza davvero incredibile in area e ha subito la rete del Manchester City: al 42′ Bernando Silva ha soffiato il pallone a Magnusson e ha servito Leroy Sané che ha battuto Steele con un tiro di destro da breve distanza. Undecima rete in stagione per il laterale offensivo tedesco che sta diventando sempre più decisivo.

Kun-De Bruyne: Citizens in finale. Cuore oltre l'ostacolo per il Bristol.

L'inizio della ripresa ha visto il Manchester City partire fortissimo e arrivare al raddoppio: contropiede mortifero da parte della squadra che guida la Premier League e qualificazione alla finale di League Cup in ghiacciaia. Due tocchi di prima di David Silva e Sané per De Bruyne che poi ha lanciato El Kun: il centravanti dei Citizens ha controllato benissimo il pallone a seguire e ha calciato in maniera perfetta sul secondo palo. Rete numero 192 per l'argentino con la maglia del club di Manchester: 10 rete nelle ultime 9 gare ed è sempre di più il top scorer della storia del club.

Il Bristol ha reagito subito e ha provato a riaprire la contesa con la rete di Marlon Pack al 64′ che di testa ha battuto Claudio Bravo su cross dalla sinistra di Jamie Paterson e ha riacceso Ashton Gate visto che gli animi si erano raffreddati dopo il goal di Aguero: stacco molto bello da parte del centrocampista di Portsmouth. Dopo aver lottato fino al 90′ i padroni di casa sono riusciti a trovare la rete del pareggio con Flint che ha insaccato una torre di testa di Bobby Reid ma Kevin De Bruyne sul gong ha insaccato la rete del 3-2. Il 25 febbraio a Wembley ci sarà certamente il Manchester City, domani conosceremo la sfidante dopo il ritorno del derby di Londra tra Arsenal e Chelsea.