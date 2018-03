Il vento è cambiato. Soffia nelle vele del Milan e lo spinge verso l'impresa (conquistare un posto in Champions), solleva onde che s'infrangono contro la prua dell'Inter. Ricordate la tripletta di Icardi che all'andata segnò in maniera indelebile la sconfitta dei rossoneri e di Montella? Lasciatela da parte, da allora le cose hanno preso una piega del tutto differente: dalla rivincita in Coppa Italia (gol di Cutrone nei supplementari) a oggi lo scenario è mutato a favore dei rossoneri, rivitalizzati da Gattuso, ancora imbattuti nel 2018 e reduci da ben due vittorie consecutive pesantissime all'Olimpico (con la Roma in campionato, con la Lazio in Tim Cup).

Sono 7 i punti di distacco in classifica, tesoretto che il lungo periodo di crisi di risultati dei nerazzurri ha eroso lasciando al ‘diavolo' la possibilità di fare all-in sul derby. O la va (e cambia il corso della stagione) o la spacca (e deve accontentarsi di un finale con poca gloria, almeno fino al big match della Capitale con la Juventus a maggio).

Karamoh, la novità di Spalletti per il derby.

La squadra di Spalletti è momentaneamente al quarto posto con 51 punti conquistati in 26 partite e arriva dalla vittoria poco convincente in casa con il Benevento. La grande novità potrebbe essere la presenza dall'inizio di Karamoh con Candreva che verrebbe schierato da trequartista al posto di Rafinha. Proprio l'inserimento del francese, 19enne, aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a un match per il confronto a distanza con un altro ‘baby d'oro': si tratta di Patrick Cutrone, vero e proprio coniglio tirato fuori dal cilindro della Primavera, capace di lasciare nel cono d'ombra sia Kalinic sia André Silva (63 milioni in due, tanto è costato l'investimento).

San Siro tutto esaurito, derby trasmesso in 200 Paesi.

Luci a San Siro: si va verso il tutto esaurito con oltre 78 mila tifosi, 32 broadcaster che distribuiranno la partita in quasi 200 paesi e 21 telecamere HD pronte a catturare ogni emozione della sfida. Sono questi alcuni dei numeri, resi noti dalla Lega Serie A, del derby in programma nel posticipo di domenica sera (0re 20.45). Una platea mondiale per un match che può dare la svolta – in positivo o in negativo – alla stagione.

Le probabili formazioni di Milan-Inter.

Qui Milan.

Gattuso dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha battuto la Roma in campionato e poi s'è imposta ai rigori contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia. In attacco il ballottaggio è tra Patrick Cutrone (favorito, considerato il rendimento) e Nikola Kalinić. Centrocampo a tre formato da Kessie, Biglia e Bonaventura. In difesa Rodriguez e Calabria dovrebbero essere gli esterni con Bonucci e Romagnoli centrali.

Qui Inter.

Borja Valero ci sarà dal primo minuto? E' questo il dubbio per Spalletti che invece sembra orientato a lanciare Candreva trequartista, arretrando Vecino accanto a Gagliardini nel cuore della mediana. Icardi (in attacco) e Miranda (in difesa, accanto a Skriniar) tornano dal primo minuto. Karamoh e Perisic saranno gli esterni d'attacco, Cancelo e D'Ambrosio completano il reparto difensivo.

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura, 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. A disposizione: 90 A.Donnarumma, 75 Guarnone, 20 Abate, 22 Musacchio, 17 Zapata, 15 Gomez, 4 Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva. Allenatore: Gattuso. Diffidati: Bonucci. Indisponibili: Conti, Antonelli, Storari.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 17 Karamoh, 87 Candreva, 44 Perisic; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 2 Lisandro Lopez, 13 Ranocchia, 21 Santon, 29 Dalbert, 8 Rafinha, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 23 Eder, 99 Pinamonti. Allenatore: Spalletti. Diffidati: D'Ambrosio, Ranocchia, Brozovic, Eder.

Le quote e i pronostici di Milan-Inter.

Le agenzie di scommesse propongono quote abbastanza equilibrate per quanto riguarda i pronostici relativi al derby di Milano (come si evince dal sito superscommesse.it). Valutazione identica (3.20) per pareggio oppure vittoria dell'Inter in trasferta. Più bassa la quota del successo milanista, a testimonianza dell'ipotesi che vede favorita la formazione di Gattuso per il buon momento di forma e risultati ottenuti.

in foto: Il raffronto delle quote del derby di Milano (fonte superscommesse.it)

Risultato esatto, le quote del derby.

Le quote più alte per scommettere sul risultato esatto sono quasi da azzardo a giudicare dagli esiti bancati. La vittoria per 4-0 dell'Inter viene data a 101 ma è il 2-4 (con successo sempre dei nerazzurri) che ha una valutazione ancora più alta (115 volte la posta). Decisamente più contenute quelle relative alla vittoria dei rossoneri che, anche in questo caso, partono coi favori del pronostico.