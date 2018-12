Il 2018 sta per finire e con esso se ne va anche il girone d’andata di una Serie A, targata 2018/19, ricca di spunti, temi e icone da tenere sempre aperte. Restando nei confini angusti, ma sempre eccitanti del campo, e quindi senza divagare sui recenti fatti di cronaca, il campionato propone un affare scudetto se non deciso, piuttosto orientato, ma anche altri scottanti argomenti che restano vivi, anzi vivissimi.

La bagarre per la Champions, la lotta senza quartiere per qualificarsi in Europa League, con diverse squadre in un range di punti molto ristretto, e l’infinita traversata che, fra mille curve e tempeste, porta dritti all’inferno della B e ad una retrocessione che tutti, dal Chievo al Bologna, dal Frosinone all’Udinese, intendono evitare. E poi, oltre agli obiettivi di squadra, ci sono quelli individuali con tanti, tantissimi interpreti decisi a far bene e a segnalarsi al grande pubblico. Ed è proprio a loro, a questi talenti del nostro calcio, che va ora la nostra attenzione, a elementi che, mossi dalle più disparate motivazioni, hanno fatto benissimo in questa prima parte di campionato diventando le sorprese, le notizie più liete per le rispettive squadre. E così, in questa top 11, ecco le rivelazioni della Serie A, di questo avvio di Serie A.

Sepe al top: ecco l’occasione giusta per lui

Esordio precoce in A, in un Fiorentina Napoli stagione 2008/09, un po’ di gavetta, una ottima avventura con l’Empoli di Sarri e poi tanta panchina, con lo stesso tecnico, ma nella sua città, nel suo stadio, il ‘San Paolo’. E poi una voglia, matta, di dimostrare il suo talento e di conquistare minuti. Anche altrove, anche in provincia. E così, il #55 azzurro si trasferisce al Parma dove ritrova continuità, minutaggio ed un rendimento importante. Lui, difatti, è una delle pedine, è uno dei motivi principali dell’ottimo avvio dei gialloblù che, anche grazie alle parate ed ai salvataggi del nativo di Torre del Greco, si ritrovano, non a caso, nelle zone alte della classifica. Sepe gioca bene, para, garantisce sicurezza alla sua retroguardia, magari si propone per una convocazione in nazionale, e fa registrare un voto medio, per match, di 6.22.

Difesa a tre: Mancini, Bruno Alves e Bonifazi

In difesa, davanti al portiere campano, è giusto mix fra centrali giovani e stopper con grande chilometraggio internazionale. Un mix di elementi provenienti da realtà non di primissima fascia ma che ugualmente, e forse anche in forza della scarsa pressione che grava su di loro, sono stati capaci di dimostrarsi efficaci, produttivi e continui. Parliamo di difensori goleador, 6 reti in tre, e di marcatori con piedi educati e bravi a far partire l’azione dalla retroguardia. Ci riferiamo al lusitano Bruno Alves (6.26 di media voto) a Mancini dell’Atalanta (6.25) e di Kevin Bonifazi della Spal, in prestito dal Torino (6.06).

Fabian Ruiz e molti altri: ecco la mediana delle sorprese

Sulla mediana, è apoteosi di classe. Tutte le sorprese, le rivelazioni del torneo, difatti, sono dotate di grandissime qualità tecniche, di estro, fantasia, dribbling e visione di gioco. Tutti, hanno messo insieme una crescita, quasi istantanea, repentina, capace di lanciarli in pasto al grande pubblico che ne apprezza, a sua volta, nel gioco delle parti, ogni aspetto. Ci riferiamo a giovani talenti come Zaniolo (6.28), che hanno avuto un impatto straordinario con la capitale, la nuova realtà e la Serie A, ma anche a Fabian Ruiz (6.4), fiore all’occhiello del nuovo Napoli di Ancelotti, e a calciatori che, per diverso tempo, avevano smarrito la diritta via.

Joao Mario, letteralmente riabilitato dalla cura Spalletti, ora finalmente sintonizzato sulle frequenze del torneo e della sua Inter, bravo addirittura a mettere in piedi un rating medio di 6.28, in compagnia dell’argentino De Paul (6.22) dell’Udinese, autentica forza della natura, luce e condottiero di una Udinese, quest’anno, sempre sullo scivoloso crinale fra retrocessione e salvezza, fra gare maschie e vigorose e partite arrendevoli e discutibili.

Attacco atomico: Quagliarella, Piatek e Mandzukic

A chiudere il terzetto offensivo delle sorprese del campionato ecco tre calciatori, in questo fantastico tridente da oltre trenta gol totali, con storie e previsioni della vigilia non certo promettenti.

Tutti, infatti, da Quagliarella (6.5) a Mandzukic (6.53) a Piatek (6.44), per diverse ragioni, non erano visti di buon occhio dalla critica con la stagione 2018/19 a presentarsi come una delle più complicate della loro carriera. Per il polacco del Genoa, per il difficile impatto con la nuova realtà e competitiva categoria, per il croato, per la quasi impossibile convivenza con CR7 e per il numero #27, per un’età non più verde. E invece, contro ogni pronostico o, forse, proprio in virtù di questo scetticismo generale, ma non generalizzato, i tre attaccanti del nostro massimo campionato hanno dato, almeno fin qui, il meglio riuscendo non solo a ricacciare in gola le previsioni agostane ma anche a segnare tanto e ad alzare la propria media voto gara dopo gara.