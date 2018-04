Uomini equilibrio, gregari, parte di un ingranaggio più complesso, in altre parole: “intercettori”. Sono i calciatori meno appariscenti della pista, eppure fra i più importanti per la squadra, fra i più apprezzati dagli allenatori. Grinta e determinazione, garra e sacrificio, dinamismo e corsa. Vediamo adesso quali sono i ragazzi più bravi nell’intercettare più palloni nei top 5 tornei nazionali del ‘Vecchio Continente’ considerando solamente quei calciatori che fino ad oggi hanno disputato almeno più di 5 presenze nel proprio campionato d’appartenenza.

Camacho ‘intercettore’ d’Europa nonostante il grave infortunio

Così come fatto nel Malaga di Michel, anche nella nuova esperienza in Germania con la maglia del Wolfsburg Ignacio Camacho, al di là dell’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dai campi di gioco (è rientrato nell’ultimo match di campionato contro l’Herta Berlino dopo 5 mesi di stop), si conferma l’intercettore principe, per passaggi bloccati, dell’intero continente. Il classe ’90 cresciuto nelle giovanili del Real Saragozza prima e dell’Atletico Madrid poi (anche 30 partite e 2 reti in prima squadra con i Colchoneros), infatti, fra Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A, è riuscito a bloccare più trame offensive di tutti, fra il ruolo di mediano e di difensore centrale, con 3,9 passaggi intercettati a partita nelle 10 presenze stagionali nel massimo campionato tedesco.

Assou-Ekotto: il veterano non perde il ‘vizio’ anche in Ligue 1

In seconda posizione, fra gli elementi che intercettano il maggior numero di passaggi in Europa, troviamo un altro calciatore alle prese con un lungo infortunio, cioè l’esperto terzino sinistro del Metz Benoit Assou-Ekotto. Il 34enne camerunense con un lungo trascorso nel Tottenham è il calciatore con maggiore capacità di interdizione dell’intera Ligue 1 grazie ai 3,5 intercetti riusciti per match in 13 presenze nel principale torneo d’Oltralpe.

Jorge: la diga del Monaco di Jardim

Chiude il podio un altro terzino sinistro che gioca nel massimo campionato francese, ma che a differenza di chi lo precede è ancora agli esordi della propria carriera. Si tratta infatti del brasiliano Jorge, laterale difensivo 22enne del Monaco di Leonardo Jardim, che nelle 19 gare di Ligue 1 fin qui disputate in questa stagione con la maglia del club del Principato ha fatto registrare una media di 3,4 palloni intercettati ad incontro. Anche lui come chi lo precede in questa speciale classifica in stagione ha dovuto affrontare un periodo di inattività a causa di un infortunio al ginocchio dal quale sta però recuperando.

Posch e Antei: intercettatori con lo stesso sfortunato destino

Chiudono la top 5 del Vecchio Continente due calciatori appaiati a quota 3,3 passaggi intercettati per match. Stiamo parlando del giovanissimo difensore centrale austriaco dell’Hoffenheim Stefan Posch (9 presenze nell’attuale Bundesliga) e del pari ruolo italiano del Benevento Luca Antei (8 apparizioni stagionali in Serie A con i sanniti). Entrambi costretti, come i colleghi che occupano le prime tre posizioni di questa speciale classifica continentale, a stare a lungo lontano dai campi da gioco a causa di brutti infortuni che ne hanno compromesso la stagione.