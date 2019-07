Oggi conosceremo quale sarà il calendario della stagione 2019/2020 della Serie A. Questa sera (ore 18.45 diretta tv su Sky Sport Serie A) infatti negli studi di Sky saranno svelati i calendari di Serie A, primo atto della nuova stagione che prenderà il via nel week end del 24/25 agosto.

Modello tradizionale: bocciato il calendario “sfalsato”

Innanzitutto va detto che il calendario sarà compilato con il metodo “tradizionale”, ossia con le partite di andata speculari a quelle di ritorno dato che il metodo con calendario sfalsato (sul modello della Premier League) è stato per il momento bocciato dall’assemblea dei club.

Il regolamento del calendario 2019/2020 della Serie A

Detto ciò andiamo a vedere adesso quali saranno i criteri e i vincoli da rispettare nella compilazione del calendario della Serie A 2019/2020 come descritto dalla Lega:

Alternanza tra club della stessa città e tra Atalanta e Parma

Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma (che a causa dell’indisponibilità dell’Olimpico impegnato per i preparativi della gara inaugurale di Euro 2020 dovranno giocare entrambe in trasferta): GENOA-SAMPDORIA/ INTER-MILAN/ JUVENTUS-TORINO/ LAZIO-ROMA.

per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma (che a causa dell’indisponibilità dell’Olimpico impegnato per i preparativi della gara inaugurale di Euro 2020 dovranno giocare entrambe in trasferta): GENOA-SAMPDORIA/ INTER-MILAN/ JUVENTUS-TORINO/ LAZIO-ROMA. vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta; in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Niente big-match alla prima, nei turni infrasettimanali e nella stessa giornata

Nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

e nei tre non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino; gli incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse ;

; salvo quanto indicato in precedenza, tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019;

(stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019; nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019; nell’ ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019; le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le Società partecipanti all’Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

Le date della Serie A 2019/2020: addio al Boxing Day

Il calendario della Serie A 2019/2020 prevederà tre turni infrasettimanali (il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile) e quattro le soste per gli impegni della Nazionale: l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Per quanto riguarda invece la pausa invernale non ci sarà più il Boxing Day con partite a Santo Stefano già bocciato dopo un solo anno: il campionato si fermerà difatti il 23 dicembre per riprendere poi il 5 gennaio. Per quel che concerne invece la chiusura sarà anticipata al 24 maggio per via dell’Europeo 2020.

Gli orari delle gare della Serie 2019/2020: partite serali, si torna alle 20.45

Andiamo adesso agli orari in cui si disputeranno i match di ogni giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Tre le gare che si giocheranno il sabato: alle 15, alle 18 e alle 20.45 (dopo un anno di calci d'inizio alle 20.30 la Lega ha deciso infatti di tornare al tradizionale orario delle 20.45). Confermato il lunch-time match delle 12.30 della domenica, a cui seguiranno le partite delle 15, un match alle 18 e il posticipo delle 20.45. Di volta in volta la Lega valuterà se fissare una partita al venerdì (20.45) o una al lunedì (sempre alle 20.45). Faranno eccezione le prime due giornate (24-25 agosto e 31 agosto-1 settembre) dove tutte le gare si giocheranno di sera per via del caldo: previsti quindi due anticipi al sabato (uno alle 18 e uno alle 20.45), mentre domenica si partirà con un match alle 18 e a seguire tutte le altre partite alle 20.45. Ancora valutare se verrà fissato un match anche al lunedì sera.