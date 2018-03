Undici anni dopo Calciopoli è arrivato anche l’ultimo verdetto: il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata ieri, ha confermato la radiazione di Luciano Moggi, ovvero la "preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio" respingendo il ricorso presentato. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. L'ex dirigente della Juventus aveva provato a divincolarsi dalla Giustizia sportiva per appellarsi a quella Ordinaria presentando ricorso al Consiglio di Stato contro la radiazione ma la Quinta Sezione ha stabilito che la decisione della Corte federale della Figc (11 maggio 2012) resta insindacabile e quindi definitiva. Il ricorso di Luciano Moggi è stato giudicato inammissibile "per difetto di giurisdizione del giudice statale”. La carriera da dirigente calcistico di Luciano Moggi si è definitivamente chiusa a 79 anni.

Lucky Luciano oggi è consulente tecnico del club albanese Partizani Tirana ma, per provare a ritornare attivo anche da noi, una volta provate tutte le strade ed i gradi della giustizia sportiva si era rivolto a quella ordinaria per provare a riaprire la questione ma i giudici hanno subito chiuso la porta. Questa sentenza non vieterebbe a Moggi di provare una strada parallela, che prescinda dalle sentenze sportive, per fare causa civile alla FIGC nel caso ritenga di essere stato danneggiato ma un’eventuale vittoria in processo non avrebbe effetto sulle sentenze sportive, che con il pronunciamento odierno della Quinta Sezione rimangono confermate.

Moggi: Parlo spesso con Zidane, Juve non parte battuta

L'ex dirigente bianconero Luciano Moggi al microfono di Tuttomercatoweb.com ha parlato del duello tra la Juventus e il Real Madrid di Zidane nei quarti di finale di Champions League