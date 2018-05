Tutto il mondo è paese. Gli arbitri creano discussioni ovunque. Tony Chapron è un fischietto d’oltralpe che divenne famosissimo qualche mese fa quando scalciò un giocatore del Nantes Diego Carlos, che poi fu pure espulso, nel corso di un match con il Psg. Quel gesto di reazione gli costò carissimo, perché ebbe una lunga squalifica. I suoi colleghi arbitri hanno voluto dare un segnale molto forte e hanno deciso di eleggere proprio Chapron come miglior arbitro della Ligue 1 2017-2018. E naturalmente le polemiche si sono accese subito.

Il calcio dell’arbitro a Diego Carlos. Nel match della prima giornata del girone di ritorno tra il Nantes di Claudio Ranieri e il Psg di Neymar e Cavani, che conduceva per 2-1, l’arbitro Chapron vive un momento di follia. Dopo essere caduto in seguito a un contatto fortuito con il giocatore dei ‘canarini’ Diego Carlos, l’arbitro decide di rifilare un calcio allo stesso giocatore che pochi secondi dopo viene pure espulso. Una scena surreale, un’immagine da comica. Ma in realtà è tutto vero. Chi vede quelle immagini, in diretta o nei giorni seguenti, davvero non riesce a credere che sia davvero accaduto.

Prima la squalifica e poi il premio di miglior arbitro. L’arbitro nei giorni seguenti si scusa pubblicamente, ma l’essersi cosparso il capo di cenere non gli basta. La Commissione Disciplinare gli rifila sei mesi di squalifica che successivamente diventano otto. Stagione finita, ma di fatto anche carriera finita perché Chapron di anni ne ha 45, e a quell’età in genere gli arbitri chiudono. Pur condannando il gesto gli arbitri francesi presero le difese di quell’arbitro e definiscono quella squalifica: ‘l’uccisione di un arbitro e della sua carriera’. E per questo forse hanno deciso di dare un segnale molto forte e come rivelato da ‘Le Parisien’ avrebbero deciso di votare Chapron come miglior arbitro della stagione. Una decisione controversa a dir poco, che ha riacceso le polemiche e ha rimesso al centro del mirino l’arbitro Chapron.