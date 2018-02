L’arbitro francese Tony Chapron è diventato famosissimo in ogni angolo del mondo per quello che ha fatto nei minuti finali della partita tra il Nantes e il Paris Saint Germain. Il fischietto decise di espellere in modo incredibile un calciatore della squadra guidata da Ranieri, che lo stesso direttore di gara scalciò da terra. La Commissione Disciplinare ha avuto la mano pesante nei suoi confronti e gli ha rifilato sei mesi di squalifica.

Il calcio e il rosso a Diego Carlos di Chapron.

Nei minuti finale di Nantes-Paris Saint Germain, un match valido per la 20esima giornata della Ligue 1 e giocato un paio di settimane fa, sul punteggio di 2-1 per la squadra di Neymar e Cavani, l’arbitro Chapron vive un momento di follia. Dopo essere caduto in seguito a un contatto fortuito con il difensore del Nantes Diego Carlos, Chapron rifila un calcione al giocatore, che pochi secondi dopo vede estrarre per sè stesso il cartellino rosso. Chi guarda la partita resta profondamente stupito, ed è così anche per i giocatori del Nantes e del PSG, che finisce il match, come al solito, in modo vittorioso.

La mano pesante della Commissione Disciplinare.

Le polemiche montano, le immagini fanno il giro del mondo. Sembra una comica, ma in realtà è tutto vero. Il giorno dopo il match tra Nantes e PSG l’arbitro viene sospeso, e di fatto si avvia verso la chiusura della carriera, Chapron ha 45 anni, l’età in cui i fischietti bravi smettono di arbitrare i match internazionali. L’arbitro si è anche scusato pubblicamente, ma ciò naturalmente non gli è bastato per evitare una punizione severissima. La Commissione Disciplinare ha deciso di punirlo con sei mesi di squalifica, di cui tre con la condizionale. Per lui il campionato è quasi finito. La carriera di Chapron, in modo quasi irrimediabile, è compromessa.