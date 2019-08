Mancano solo nove giorni alla chiusura della sessione di calciomercato estivo e tutte le società di Serie A sono all’opera già da tempo per anticipare la concorrenza e sistemare le proprie rose in vista della nuova stagione che ha preso il via in questo week end. Un mercato dunque ricco di notizie, di interessanti indiscrezioni e che, dalla Viola alla Dea passando per la Lazio, il centro e la zona bassa di classifica, vi andremo di seguito a riassumere.

Laxalt nel mirino della Dea, Arana l’alternativa

Continua la ricerca dell'Atalanta a caccia di un esterno mancino, in vista del doppio impegno campionato-Champions. Al momento il nome in cima alla lista del direttore sportivo Sartori è quello dell’uruguayano Diego Laxalt (32 anni) del Milan ma la trattativa negli ultimi giorni ha subito un rallentamento. La Dea potrebbe virare dunque sul terzino brasiliano classe ‘97 del Siviglia Guilherme Arana (22) che interessa anche alla Spal. In uscita invece il centrocampista Matteo Pessina dovrebbe a breve passare all’Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto.

Lazio: visite mediche non superate da Pavlovic

Tutto rimandato per il passaggio di Strahinja Pavlovic (18) alla Lazio. Il giovanissimo difensore del Partizan Belgrado non ha infatti superato le visite mediche e domani verrà sottoposto a nuovi accertamenti. In attesa dell’ufficialità del rinnovo di Felipe Caicedo, i capitolini sono alla ricerca di un nuovo rinforzo per l’attacco di Simone Inzaghi. Nel mirino c’è Roman Yaremchuk (23), attaccante ucraino del Gent che piace molto sia alla Roma che ai biancocelesti. I biancocelesti inoltre hanno messo nel mirino il baby esterno offensivo Yunus Akgun (19), per il quale c’è però ancora distanza con il Galatasaray che chiede 7,5 milioni di euro per lasciar partire il talentino turco mentre l’offerta di Tare si è fermata al momento a 3,5 milioni di euro.

Fiorentina: in dirittura Biraghi-Dalbert, ai dettagli per Raphinha

Dopo il colpo Franck Ribery l’attenzione degli uomini mercato della Fiorentina è tutta concentrata sullo scambio ormai in dirittura d’arrivo con l’Inter che dovrebbe portare il laterale mancino brasiliano Dalbert (25) in viola con Cristiano Biraghi che invece si trasferirà a Milano sponda nerazzurra. Quasi chiusa anche la trattativa con lo Sporting Lisbona per Raphinha (22): tra domani e martedì infatti il club portoghese darà il via libera definitivo per l’approdo in Toscana dell’esterno d’attacco brasiliano che dovrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 18 milioni più 2 di bonus.

Hellas, Pessina e Barrow vicinissimi. Samp e Bologna: Defrel e Medel

La squadra più attiva in questo momento è però il Verona che oltre al già citato Matteo Pessina (22) dovrebbe a breve rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Juric con l’altro atalantino Musa Barrow (20). Vicinissimo all’ufficialità anche il passaggio del laterale Giuseppe Pezzella (21) dall’Udinese al Parma. Colpo in difesa in dirittura d’arrivo anche per la neopromossa Brescia vicinissima a chiudere con la Fiorentina per il prestito secco del difensore centrale Federico Ceccherini (27). Colpo in attacco vicinissimo invece per la Sampdoria che domani dovrebbe annunciare l’acquisizione in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva da 12 milioni di euro dell’attaccante francese di proprietà della Roma Gregoire Defrel (28).

Vuole rinforzare il centrocampo invece il Bologna che dopo aver trovato l’accordo con il Besiktas (acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro) è vicinissimo alla fumata bianca per il centrocampista cileno ex Inter Gary Medel (32). Già ufficializzata invece l’ultima operazione di mercato fatta dalla Spal. I ferraresi hanno infatti annunciato l'acquisto del difensore serbo Nenad Tomovic (31) che si trasferisce al club di Ferrara dal Chievo Verona in prestito con diritto di riscatto.