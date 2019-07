C'è grande interesse per lo sviluppo del calciomercato dell'Inter. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro con le sue parole dalla tournée asiatica e il summit che c'è stato con Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbe messo dei paletti precisi in merito ad alcuni ruoli in cui la rosa nerazzurra pecca. Al momento non ci sono conferme sui nomi però nelle ultime ore si è parlato molto, soprattutto in Spagna di una possibile uscita dal centrocampo del Barcellona di Ivan Rakitic e Arturo Vidal tanto che, secondo quanto riportano i quotidiani catalani Mundo Deportivo e Sport, che entrambi i calciatori sarebbero stati offerti proprio alla società nerazzurra. Sia il croato che il cileno sono stati accostati diverse volte alla Benamata ma spesso si è trattato più di pettegolezzi che di reali trattative.

I due giocatori sono molto graditi a Conte ma non sono affari che riguardano l'immediato perché prima c'è da mettere a posto la situazione relativa all'attacco. Soltanto dopo aver messo a posto il reparto offensivo si potrà pensare ad altro.

Le ultime notizie su Dzeko e Lukaku

Tutta la situazione mercato è condizionata dalla situazione di Mauro Icardi e dal nodo che riguarda Radja Nainggolan. L'Inter ha fatto capire che non svenderà l'attaccante argentino, basta pensare alla risposta data al Napoli dopo l'offerta di qualche giorno fa per Maurito, mentre per il belga non ci sono ancora delle piste concrete oltre alla Cina e ad un presunto interesse della Sampdoria delle ultime ore.

Intanto Dopo la riunione sia Marotta che Ausilio hanno anticipato il rientro dalla Cina perché entrambi nel weekend vorrebbero provare a chiudere per "la punta esperta" di cui tanto si è parlato a Nanchino. Il nome più gettonato è quello di Edin Dzeko o ci sarà un'accelerata per Romelu Lukaku? Secondo sportmediaset.it da seguire con attenzione la traccia che porta a Fernando Llorente: l'attuante basco è svincolato ed è un profilo molto gradito all'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana. Per quanto riguarda, invece, l'attaccante "giovane e di prospettiva" l'ipotesi che intriga di più è quella di Rafael Leao ma per il tecnico non è una priorità in questo momento.