Quali saranno i movimenti di mercato dell'Inter nella prossima sessione invernale? A gennaio ci sarà qualche sorpresa, tra acquisti e cessioni, nel periodo compreso tra il 3 (giorno dell'inizio ufficiale degli affari) e il 31? Nainggolan resterà oppure rischia davvero di essere ceduto, come emerso nei giorni scorsi dopo la punizione inflittagli per il ritardo all'allenamento? Tutte domande che alimentano l'attesa dei tifosi nerazzurri e alle quali, per adesso, ha dato risposta Giuseppe Marotta, neo Amministratore Delegato dell’area sportiva.

Il mercato di gennaio offre poco quanto a disponibilità – ha ammesso a Sky Sport -, quindi escludo dei colpi a sensazione. Penso che trovare giocatori consoni alla nostra strategia sarà difficile in questo momento. La qualità e l'esperienza del gruppo devono aumentare, ma sono strategie rimandate alla prossima estate. L'obiettivo ora è partecipare alla prossima Champions League e valorizzare le risorse già i rosa.

Messaggio chiaro. A meno di ottime occasioni, difficilmente l'Inter si renderà protagonista se non per giugno. Se accadrà qualcosa sarà contestualmente a movimenti in uscita e in questo senso va monitorata la posizione di Miranda. Il difensore brasiliano, ex Atletico Madrid, non è del tutto soddisfatto dello spazio concessogli finora da Spalletti: dovesse chiedere di approfittare della finestra di gennaio per andare altrove e l'offerta fosse congrua allora l'ipotesi di cessione verrebbe valutata con grande attenzione.