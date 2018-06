Il futuro di Marco Verratti pare essere sempre più lontano da Parigi. Dopo i contatti con il Barcellona, sul centrocampista abruzzese ci sarebbe anche il Manchester United. Le ultime indiscrezioni di mercato, rimbalzate dall'Inghilterra, parlano infatti di una presunta super offerta dei "Red Devils" per il giocatore della Nazionale italiana. Secondo il "Sun", Josè Mourinho avrebbe convinto la dirigenza di Old Trafford a mettere sul piatto 115 milioni di euro per convincere i campioni di Francia a lasciar andare il pescarese.

Recentemente accostato alla Juventus e al Real Madrid, il giocatore del Paris Saint-Germain è dunque nel mirino dello "Special One": intenzionato ad allestire una squadra ancor più forte per cercare di rendere difficile la vita ai cugini del City. Sotto contratto con i parigini fino al 2021, con ingaggio di 7,5 milioni di euro a stagione, Marco Verratti rischia così di diventare l'uomo mercato di questa estate.

Gli investimenti milionari dello United

Ora la palla passa a Mino Raiola, che si era già messo in moto per piazzare il suo assistito in un top club. Considerata chiusa l'avventura in Francia, l'agente del venticinquenne abruzzese sonderà il terreno in Inghilterra per capire la reale intenzione del Manchester United: dirigenza con la quale c'è già un buon rapporto, dopo la trattativa andata a buon fine con Paul Pogba. Se non saranno 115 i milioni che gli inglesi offriranno, dovranno essere almeno 80 perchè è questa la cifra che lo sceicco Al-Khelaifi chiede per lasciar partire Verratti.

L'ex stella del centrocampo del Pescara di Zeman, non è però l'unico super giocatore che Mourinho vorrebbe portare a Manchester. nelle ultime ore sarebbe tornato vivo l'interesse per il laziale Milinkovic-Savic e per il brasiliano Fred dello Shakhtar Donetsk. Quest'ultimo, secondo i "rumors", sarebbe in pratica già stato acquistato per 60 milioni di euro.