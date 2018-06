Il Manchester United sta per piazzare il primo colpo del suo mercato estivo. Dallo Shakhtar Donetsk è in arrivo il brasiliano Fred. Il giocatore effettuerà le visite mediche con i Red Devils già la prossima settimana. Al club ucraino andranno la bellezza di 53 milioni di sterline, cioè 60 milioni di euro. Fred dovrà cercare di dare vitalità al centrocampo dello United, che spesso è parso spento e senza energie nella passata stagione.

Fred è il primo rinforzo di Mourinho. Un anno senza ‘tituli’ per lo Special One, secondo in Premier League, finalista in FA Cup e fuori agli ottavi in Champions League. Insomma si poteva fare ampiamente molto peggio, ma le beffe e le delusioni sono state tante per il portoghese che, privo del suo storico vice Rui Faria, vuole riscattarsi e sembra avere già molto chiare le idee. Ammesso che Pogba resti non cambierà troppo il modulo dei Red Devils che sembrano con l’acquisto di Fred attestarsi sul 4-3-3. Fred e Matic dovrebbero giocare al fianco di Pogba e formare un terzetto che dovrebbe dare qualità e quantità e che dovrebbe rendere più semplice la vita per gli attaccanti dello United. In Premier Fred sfiderà l’ex compagno Fernandinho, giocatore cardine del City a cui ha sempre detto di ispirarsi.

Chi è Fred. Frederico Rodriguez de Paula Santos, in arte Fred, è un centrocampista di venticinquenne anni che dopo aver esordito con l’Internacional di Porto Alegre, con cui vinse due titoli, firmò nel 2013 allo Shakhtar Donetsk con cui ha disputato cinque campionati. In mezzo a tanti trofei una squalifica di quasi un anno per doping. Con lo Shakhtar ha vinto 10 trofei (3 i campionati), ha giocato in Champions e grazie a splendide prestazioni oltre a convincere Mourinho ha convinto soprattutto Tite che lo ha convocato per i Mondiali di Russia, i primi della sua carriera.