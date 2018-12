La Fiorentina, nell’ultimo turno di campionato, ha ritrovato il successo che mancava da due mesi e mezzo nel derby con l’Empoli, Pioli ha messo al sicuro la panchina e può guardare con fiducia al futuro. La proprietà sa benissimo di dover investire e nel mercato di gennaio piazzerà un paio di colpi e nell’elenco dei desideri pare esserci anche Balotelli. Nell’elenco di Corvino ci sono pure altri quattro attaccanti, tra questi anche Gabbiadini.

Balotelli obiettivo di mercato della Fiorentina

Secondo ‘La Repubblica’ la Fiorentina vorrebbe riportare in Italia Mario Balotelli, che a più riprese ha manifestato la volontà di lasciare il Nizza, con Vieira non ha un buon rapporto e con i rossoneri francesi è ancora senza gol in questa stagione. La viola avrebbe già sondato il terreno con il Nizza forte della voglia d’addio di SuperMario e del contratto in scadenza a giugno del centravanti che quindi non costerebbe molto. Ma il Nizza pare si sia impuntato e non vuole cedere a metà campionato l’ex di Milan e Inter a nessuno, nemmeno al Marsiglia che lo voleva già la scorsa estate.

Gli altri attaccanti nel mirino della Fiorentina

Il ‘Cholito’ Simeone nelle ultime due partite ha fatto gol, e lo ha ritrovato dopo più di due mesi. Contro Sassuolo e Empoli ha fatto gol anche Mirallas, mentre Chiesa è da un po’ che non trova il gol e poi c’è Pjaca che non ha mai mostrato il suo vero valore. Nel mirino del direttore sportivo Pantaleo Corvino ci sono però anche altri attaccanti e non solo Balotelli, tre di essi non giocano in Serie A. Alla Fiorentina piace Manolo Gabbiadini, che gioca con il Southampton e sarebbe perfetto nel 4-3-3 di Pioli, il clivense Stepinski, e due giocatori della Liga, tra l’altro due ex sampdoriani: Luis Muriel, che gioca con il Siviglia, e Nicola Sansone, in forza al Villarreal.