Il Sassuolo vince agevolmente a Frosinone e sale al sesto posto. De Zerbi scavalca il Torino e tiene il passo di Sampdoria e Fiorentina vittoriose in casa. I blucerchiati hanno sconfitto 2-0 il Parma, reti di Caprari e Quagliarella. Mentre i viola hanno vinto il derby 3-1 con l’Empoli, Pioli ha ritrovato la vittoria che gli mancava dal 30 settembre.

Fiorentina-Empoli 3-1

La partita è bloccata in avvio, i viola passano in vantaggio con Biraghi al 18’, ma il laterale della nazionale ha colpito di testa da posizione irregolare, il VAR conferma la prima decisione di Giacomelli. La Fiorentina fa la partita, ma non riesce a innescare Chiesa e a trovare Simeone e l’Empoli con un contropiede magistrale segna il gol dell’1-0 al 23’, l’ultimo tocco è di Rade Krunic, a segno due settimane fa pure contro la Spal.

I ragazzi di Pioli hanno tanta voglia di riscatto e trovano il pareggio al 40’ quando Simeone con un passaggio fantastico imbecca Mirallas che con un bolide batte il portiere avversario. Il sorpasso viola arriva al 60’ quando Simeone con un colpo di testa supera Provedel e dopo aver segnato manda a quel paese chi lo ha criticato. Lafont è prodigioso su Caputo pochi secondi prima del 3-1 di Dabo. La Fiorentina torna a vincere dopo due mesi e mezzo.

Sampdoria-Parma 2-0

Guardando solo due dati: quelli dei tiri in porta (7 contro 0) e del possesso palla (superiore al 75% per la Sampdoria) si capisce che non c’è stata storia a Marassi dove la squadra di casa ha meritato ampiamente il successo contro il Parma che privo della fantasia di Gervinho in attacco ha latitato. I gol sono arrivati nella ripresa, l’uno-due è stato tremendo, le azioni identiche, due cross dalla destra hanno prodotto le reti di Caprari e Quagliarella, al nono centro in campionato. Con questo successo la Sampdoria guadagna tante posizioni in classifica.

Frosinone-Sassuolo 0-2

Il Frosinone indossa una maglia particolare, scelta dai tifosi per celebrare il 90° anniversario del club. La maglia gialla con banda obliqua blu è molto bella, i ciociari attaccano, ci credono, hanno tre nitide occasioni. La prima con Ciofani, la seconda con Maiello, la terza è un’occasione multipla il pallone vaga nell’area di rigore ma nessuno colpisce e il Sassuolo dopo aver saputo soffrire passa al 42’ con un’autorete di Ariaudo sfortunato deviatore su un tiro di Duncan. Nella seconda frazione con gli argini rotti è tutto facile per il Sassuolo che fa ciò che vuole in lungo e in largo e raddoppia con Berardi, che mette il pallone nell’angolino e realizza il 50° gol in Serie A. De Zerbi torna a vincere e sale al sesto posto.