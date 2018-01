Reduce da ottime prestazioni con la maglia dell'Udinese, Jakub Jankto è diventato uno di quei giocatori sui quali si sono posati gli occhi di diversi operatori di mercato. Per il centrocampista classe '96, si sono infatti già mosse Inter, Juventus e Milan, oltre ad alcuni club europei. Le sue prestazioni hanno ovviamente acceso l'interesse dei "top club" per l'imminente mercato invernale, anche se il direttore sportivo dell'Udinese ha praticamente escluso una sua cessione a gennaio.

"Contatti per Jankto? Siamo abituati ad avere osservatori sulle nostre tribune – ha spiegato Manuel Gerolin a Sportitalia – Noi guardiamo domenica dopo domenica, i ragazzi devono stare sereni e sapere che prima devono vincere qualcosa qui e migliorarsi. Fino alla fine resteremo così, poi vedremo in base ai risultati e alle richieste che avremo".

Jankto sogna la Premier.

Arrivato nell'estate del 2014, a soli diciotto anni, il giocatore della nazionale della Repubblica Ceca ha oggi una valutazione che si aggira fra i 15 e i 20 milioni di euro: prezzo che, a fine stagione, potrebbe anche lievitare a 25. Per le società italiane, la concorrenza arriva soprattutto dalla Premier League dove Everton, Arsenal, Chelsea e Tottenham sono alla finestra e pronte ad entrare in azione non appena l'Udinese metterà in vendita il suo gioiello. Al di là della suggestione inglese, su Jankto stanno però lavorando da tempo sia Inter che Milan.

Il club nerazzurro, forte di un ottimo rapporto con la dirigenza friulana, punta a inserire nell’operazione un'eventuale contropartita. I rossoneri, invece, devono prima cedere qualche esubero e capire se possono fare un ulteriore investimento importante. Il giocatore, intanto, sogna l'Inghilterra come ha già dichiarato qualche settimana fa: "Il mio futuro in Premier? Ho sempre detto che non voglio restare in Italia per tutta la carriera".