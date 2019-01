Chi si aspettava di vedere in Italia Jesé Rodriguez sarà rimasto deluso. Le ultime notizie relative al mercato del Torino, club al quale era stato accostato l'attaccante del Paris Saint-Germain, rivelano infatti della decisione di Urbano Cairo di non accettare il prestito proposto dal club francese: disposto a girare ai granata l'ex Real Madrid e anche di pagargli il 70% dell'attuale ingaggio. La clamorosa decisione del presidente del Torino sarebbe stata presa per due motivi ben precisi.

Oltre alla difficile collocazione tattica nel 3-4-1-2 di Walter Mazzarri (lo spagnolo è infatti un esterno d'attacco che si esprime al meglio in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3), la dirigenza granata ha anche storto il naso di fronte alla condizione fisica del giocatore che con il Psg ha finora giocato solo una partita, e che anche nella precedente esperienza allo Stoke City era spesso finito addirittura in tribuna.

Jesé Rodriguez torna in Spagna

Seguito con interesse anche dal Parma, Jesé Rodriguez non arriverà dunque in Italia ma finirà invece per tornare in patria. Secondo le ultime notizie rimbalzate dalla Spagna, è stato infatti il Betis a chiudere la trattativa con i campioni di Francia e ad ottenere il prestito dell'ex canterano dei Blancos. Come ha rivelato il quotidiano As, il classe '93 è infatti atteso a Siviglia nelle prossime ore per le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà ai biancoverdi fino al termine di questa stagione.

Grazie a questa operazione con il Paris SaintGermain, la squadra andalusa va dunque a coprire il buco creato dalla partenza di Antonio Sanabria: acquistato dal Genoa di Enrico Preziosi e subito in gol nella sua prima partita contro l'Empoli. Per Jesé ci sarà l'occasione di giocare con più continuità e ritrovare Quique Setién: l’allenatore del Betis che lo ha già allenato ai tempi del Las Palmas.