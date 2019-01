Dopo aver esonerato Pippo Inzaghi e aver affidato la squadra ad un nuovo allenatore, la dirigenza rossoblu è pronta a chiudere alcune importanti trattative. Le ultime notizie di mercato del club di Saputo, corrono sulla strada che da Bologna porta a Torino e rivelano i nomi di Simone Edera e Lyanco: giocatori che Sinisa Mihajlovic ha già allenato durante la sua esperienza in granata. Secondo indiscrezioni, le due società sarebbero infatti molto vicine a definire l'arrivo in rossoblu dei due giocatori.

Nonostante l'inserimento di altre squadre, Edera e Lyanco andranno dunque in prestito al club felsineo. Sul giovane attaccante cresciuto nelle giovanili del Toro c'erano già dei discorsi avviati con Frosinone, Parma e Udinese, mentre per il difensore brasiliano era vivo l'interesse della Spal che anche nelle scorse ore si era fatta avanti con la dirigenza piemontese.

Le prime parole di Sinisa

Nelle prossime ore il Bologna potrebbe però portare a termine anche un'altra trattativa. Oltre ai nomi di Dusan Basta della Lazio e di Alen Halilovic del Milan, richiesti espressamente dal nuovo mister, la società rossoblu potrebbe chiudere per uno scambio con la Sampdoria che porterebbe Mattia Destro a Genova e Lorenzo Tonelli (ancora di proprietà del Napoli) alla corte di Mihajlovic.

Dopo aver diretto il suo primo allenamento a Casteldebole, il tecnico serbo ha anche parlato per la prima volta in conferenza stampa: "Sono stato qua 10 anni fa e sono stato bene – ha dichiarato Mihajlovic – Bologna è una città meravigliosa e ho conservato un bel ricordo della città e del club. La mia idea era andare all’estero, ma alla fine è arrivata questa proposta e io avevo voglia di lavorare. Credo che la squadra si possa salvare. Se non ne fossi convinto non sarei venuto. È difficile, dobbiamo fare tutto in fretta e i giocatori lo hanno capito. Con l’ultima partita si è toccato il fondo e peggio di così non si può andare".