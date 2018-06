In attesa che i playoff assegnino l'ultimo posto disponibile per il massimo campionato, anche la Serie B prova ad attirare l'attenzione dei tifosi con i primi movimenti di mercato. Le ultime notizie relative alla trattative in corso, portano a Crotone e Brescia: due grandi piazze che vorrebbero allestire squadre competitive per puntare al ritorno in Serie A. Il futuro di queste due società dipenderà dunque dalle scelte che verranno fatte in questa sessione estiva di mercato che, per i club di Gianni Vrenna e Massimo Cellino, si preannuncia bollente.

Tornato nella serie minore dopo aver lottato fino alla fine, il Crotone prova a ricostruirsi dopo la grande delusione della retrocessione. Nelle ultime ore è circolato il nome di German Denis: attaccante argentino di 36 anni, che in Italia ha già fatto molto bene soprattutto con la maglia dell'Atalanta. Il "Tanque", che non ha rinnovato il contratto con il Lanus (2 reti in 18 presenze con la maglia della squadra argentina), vorrebbe infatti rientrare nel nostro paese a parametro zero e sarebbe stato offerto al club calabrese.

Il valzer delle panchine

Nonostante non sia stata ancora avviata una trattativa ufficiale, l'idea di inserire un "carro armato" nel suo attacco sta intrigando e non poco la dirigenza degli "squali". L'ultima decisione spetterà però al nuovo allenatore. Dopo l'addio di Zenga, la squadra rossoblu potrebbe ripartire da Giovanni Stroppa: tecnico ora chiamato a prendere una decisione sul suo futuro. Dietro di lui rimangono alla finestra i vari Carbone, De Zerbi, Vivarini e Cristiano Lucarelli. La questione allenatore non sta ovviamente tenendo sulle spine solo i tifosi del Crotone. Anche a Brescia, infatti, Massimo Cellino è atteso da scelte importanti.

L'allenatore Ivo Pulga, autore della conquista della salvezza, non verrà infatti confermato e al suo posto dovrebbe arrivare una vecchia conoscenza del calcio italiano: David Suazo. Il 38enne ex attaccante honduregno, che a Cagliari con Cellino fece cose importanti, è attualmente il tecnico dell'Under 16 sarda e sarebbe pronto a sedersi sulla panchina della prima squadra lombarda. Al ritorno dall'estero del presidente, l'accordo verrà sottoscritto e ufficializzato. Cellino crede molto in questa "scommessa" e vorrebbe ripetere ciò che fece già in passato con Massimiliano Allegri.