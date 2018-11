Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia. Il trentasettenne attaccante svedese, dopo la sua esperienza a Los Angeles, ha infatti le valigie pronte per rientrare nella Serie A: campionato che lo ha già visto protagonista con le maglie di Juventus, Inter e Milan. Sul gigante di Malmoe c'è da tempo il Milan e la trattativa sembra anche in una fase molto avanzata, ma nelle ultime ore è stata rilanciata un'indiscrezione clamorosa che parla di una concorrente inaspettata per il Diavolo.

Secondo il "Corriere dello Sport", sulle tracce di Ibrahimovic ci sarebbe anche la Sampdoria di Massimo Ferrero. Come riferito dai colleghi del quotidiano romano, il presidente blucerchiato avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza dei Los Angeles Galaxy per capire la fattibilità dell'operazione: resa possibile dall'ingaggio dello svedese, due milioni di euro complessivi per sei mesi.

La strategia di Ferrero

Lo stipendio che Ibra guadagna negli States non è una montagna insormontabile per Ferrero, che in passato aveva già spiazzato e mandato in visibilio la piazza doriana con l'arrivo di Samuel Eto'o: giocatore che invece si rivelò un fallimento, con poche partite giocate e solo due gol realizzati. Proprio sulla falsariga di quel colpo di mercato, il patron della Sampdoria conta dunque di provare a convincere Ibrahimovic e stupire ancora una volta tutti quanti.

Oltre all'intesa con Mino Raiola, Ferrero dovrà inoltre trovare l'accordo con i Galaxy. L'idea del patron è quella di un prestito semestrale fino a fine stagione: una proposta che verrà valutata nelle prossime ore, anche se il destino di Ibrahimovic sembra ormai segnato. Se l'Uefa non metterà paletti al mercato del Milan, Leonardo potrà e chiamerà l'attaccante per il suo clamoroso ritorno in Italia. Il secondo debutto rossonero, potrebbe addirittura avvenire nella finale di Supercoppa Italiana con la Juventus. Magari a fianco di Gonzalo Higuain.