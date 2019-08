Mert Cetin, 22 anni, difensore centrale turco alto 189 cm. È il colpo di calciomercato che la Roma ha messo a segno nel giorno di Ferragosto e regale un ulteriore rinforzo per il reparto arretrato. Non sarà l'ultimo arrivo in quella zona del campo considerata la trattativa ancora in essere per Dejan Lovren del Liverpool, il calciatore di qualità ed esperienza internazionale che il tecnico ha chiesto per colmare le lacune lasciate da Manolas (finito al Napoli) e Marcano (tornato al Porto). In attesa di chiudere l'operazione con i Reds (prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni), il diesse Petrachi definisce l'ingaggio del calciatore prelevato dal Genclerbirligi (formazione neo promossa nella Super Lig) per la somma di 3.5 milioni di euro. Visite mediche e firma daranno inizio all'avventura in Serie A, nella Capitale.

Chi è Mert Cetin, difensore ingaggiato dalla Roma

Mert Cetin è nato ad Ankara, calcia di destro e nel pacchetto arretrato può ricoprire entrambe le posizioni di centrale. È reduce da un buon campionato con la squadra della capitale turca che ha festeggiato la promozione nel massimo campionato nazionale. Nella scorsa stagione Cetin ha totalizzato 26 presenze e segnato anche un gol nella seconda divisione turca. In carriera, oltre alla maglia del Genclerbirligi ha indossato anche la casacca dell'Hacettepe (altra società della capitale) raccogliendo nel complesso 63 presenze da professionista. Si tratta del secondo giocatore turco in rosa dopo Cengiz Under (che nel giorno di Ferragosto ha messo nero su bianco in calce al rinnovo del contratto fino al 2023).

Le altre trattative di calciomercato dei giallorossi

La trattativa più calda delle ultime ore fa riferimento al destino di Dzeko e alla decisione di Icardi. Il bosniaco s'è promesso all'Inter da tempo mentre l'argentino non ha ancora sciolto la riserva in merito all'offerta dei giallorossi (oltre a quella del Napoli e della Juventus). La posizione del club è chiara: la partenza dell'ex City è congelata sempre che da Milano non arrivino notizie differenti anche relativamente alla richiesta di 20 milioni da parte del club.