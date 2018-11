In occasione della riapertura delle trattative invernali, la Juventus potrebbe alleggerire il reparto difensivo. Dopo le voci su Mehdi Benatia (seguito dal Milan), anche Daniele Rugani è al centro di alcune indiscrezioni. Le ultime notizie relative al mercato della Roma, parlano infatti di un presunto interesse del club di Pallotta per il ventiquattrenne difensore toscano. Secondo la "Gazzetta dello Sport", l'ex Empoli sarebbe finito nel mirino del ds Monchi: il quale avrebbe anche già parlato con il procuratore Davide Torchia.

Chiuso in bianconero da Chiellini, Bonucci e Benatia, anche lo stesso Rugani starebbe guardando con interesse al possibile accordo con i giallorossi: squadra che sarebbe in grado di regalargli più spazio rispetto alla Juventus. Da Torino, al momento, non sono arrivate smentite. Anzi, il club campione d'Italia è anche pronto a rinnovare il contratto al suo difensore e ad estenderlo fino al 2023.

La rabbia del padre

Dopo aver sfiorato la maglia del Chelsea nella scorsa estate, quando Sarri fece di tutto per portarlo con se a Londra, il giocatore di Allegri è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti anche in occasione dell'amichevole azzurra contro gli Stati Uniti: una scelta, quella di Mancini, che ha generato il post polemico di Ubaldo Rugani, il padre di Daniele.

A poche ore dal termine della sfida di Genk, il papà ha infatti sfogato sui social tutta la sua rabbia per la situazione del figlio: immortalato in panchina dai fotografi, con una faccia tutt'altro che felice. "Non c'è bisogno di dire niente. Questo viso vi spiega tutto – ha scritto Ubaldo Rugani – Ma tra poco finirà ‘sta storia. E ci riprenderemo con gli interessi tutto quello che si merita. Vamos DR24. Per me tutta la vita il miglior difensore italiano".