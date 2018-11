La Roma in quest’avvio di stagione ha offerto prestazioni molto altalenanti, anche giocatori esperti e affermati come Dzeko sono passati rapidamente da un 8 a un 5 in pagella. L’unico calciatore che ha sempre mantenuto uno standard molto alto è Lorenzo Pellegrini, diventato ovviamente un uomo mercato. Il giovane giallorosso è diventato un obiettivo del Manchester United.

Lorenzo Pellegrini obiettivo di mercato dello United

Il ‘Corriere dello Sport’ ha scritto che Giacomo Porceta, il procuratore del centrocampista in questi giorni è stato in Inghilterra, lì ha ricevuto una grande offerta da parte del Manchester United, che ha nel centrocampo il suo reparto più debole, escluso Pogba, vorrebbe rinforzarsi già in questa sessione di mercato e sta pensando a Pellegrini.

La clausola di Pellegrini

Romano e romanista, Lorenzo Pellegrini con Florenzi è destinato a raccogliere l’eredità di Totti e De Rossi, che nel 2020 dovrebbe lasciare il calcio. Nella Capitale ci sta bene, e non sembra avere voglia di andare via. Ma nel suo contatto c’è una clausola rescissoria, molto bassa considerati i prezzi dei calciatori attuali, da 30 milioni di euro. Bazzecole per il Manchester United, ma quella clausola può essere ‘sfruttata’ solamente in estate. Dunque sarebbe tutto rinviato a giugno o luglio. Ma la Roma ha un piano per evitare l’addio.

La proposta di rinnovo a Pellegrini

L’uomo mercato Monchi, che sembra sempre nel mirino del Barcellona, sta già lavorando al prolungamento del contratto del centrocampista, recentemente anche convocato in Nazionale da Mancini. Pellegrini attualmente guadagna 2 milioni netti più bonus, e il dirigente spagnolo starebbe pensando di proporgli un ingaggio molto più alto. Se Pellegrini lo firmerà la clausola potrebbe scomparire o magari essere alzata e di molto.