Quali saranno i colpi di calciomercato della Roma nella sessione di trattative di gennaio? Il direttore sportivo Monchi è al lavoro per assicurare ad Eusebio Di Francesco un rinforzo soprattutto per il centrocampo. L'infortunio al ginocchio di Daniele De Rossi si è rivelato più grave del previsto, e le tempistiche del suo ritorno in campo sono tutt'altro che certe. Ecco allora che la coperta per il tecnico capitolino si è ristretta, spingendo la società a trovare alternative sul mercato. I nomi più caldi del momento sono quelli di Hector Herrera e Thiago Mendes, con il Piano B che potrebbe essere rappresentato dall'empolese Bennacer

Calciomercato Roma, quali sono gli obiettivi di calciomercato per il centrocampo

L'infortunio di De Rossi ha complicato i piani di Eusebio Di Francesco, spingendo la Roma ad accelerare i tempi per ingaggiare un centrocampista sul mercato già nella finestra di trattative invernale. Il direttore sortivo Monchi è alla ricerca di un profilo che possa giocare nelle vesti di mediano in coppia con uno tra Nzonzi o Cristiante, davanti alla difesa e alle spalle del tridente a supporto della punta. I nomi più caldi del momento per la Roma sul calciomercato come evidenziato da ilmessaggero.it sono quelli di Hector Herrera, Thiago Mendes e di Bennacer.

Hector Herrera-Roma, le ultime notizie di mercato

Per quanto concerne Hector Herrera la situazione di mercato è chiara da tempo. Il classe 1990 obiettivo di numerosi club italiani in passato, tra cui Inter e Napoli, ha un contratto in scadenza nel 2019. A giugno dunque potrebbe liberarsi a zero in caso di mancato rinnovo con il Porto. Porto che è combattuto tra il non cedere il giocatore immediatamente per rinforzare quella che sarà la prossima avversaria agli ottavi di finale di Champions League e la prospettiva di incassare un indennizzo nell'immediato di circa 7-9 milioni di euro, piuttosto che cederlo gratis in estate.

Thiago Mendes, la possibile trattativa della Roma con il Lille

L'alternativa potrebbe essere Thiago Mendes. Centrocampista brasiliano classe 1992 capace di giocare all'occorrenza anche nelle vesti di difensore, per il Lille ha un valore di mercato che si aggira sui 20 milioni di euro. Ecco allora che la Roma punta ad un'operazione con la formula del prestito con riscatto fissato proprio a 20 milioni. Tra i possibili obiettivi anche i due "italiani" Bennacer e de Roon, che però Empoli e Atalanta non vogliono perdere nell'immediato.

Le ultimissime sulle trattative di calciomercato della Roma in entrata e in uscita

Oltre alle trattative per il centrocampo, la Roma sul calciomercato segue anche altri profili. Per l'attacco si monitora con attenzione Rodrigo De Paul, protagonista di una prima parte di stagione eccezionale con l'Udinese. Anche in questo caso si tratta di un'operazione tutt'altro che semplice, come quella per Miranda che può essere considerato l'alternativa al deludente Marcano. Il nodo da superare è quello relativo all'ingaggio di 3.5 milioni, troppo alto per il club capitolino. Sembra fatta la cessione di Karsdorp che potrebbe giocare in Belgio o in Olanda. Dall'Inghilterra nuove indiscrezioni sul rilancio dello United per Manolas con offerta di contratto di un quinquennale a 6 milioni a stagione.