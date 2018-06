Tra le grandi protagoniste di queste prime settimane di trattative, la Roma non ha ancora finito di sorprendere i propri tifosi. Le ultime indiscrezioni relative al calciomercato giallorosso, arrivano dalla Spagna dove è stata rilanciato lo scoop di un possibile interessamento del club capitolino per Mateo Kovacic. A dare la notizia sarebbe stata "Cadena Cope", che ha inoltre spiegato che sul croato ci sarebbero anche la Juventus e il Manchester United.

Chiuso dalla rosa stellare dei campioni d'Europa di Florentino Perez, l'ex centrocampista dell'Inter potrebbe dunque lasciare Madrid in questa estate. Attualmente impegnato in Russia con la nazionale del commissario tecnico Dalic, il ventiquattrenne esploso nella Dinamo Zagabria ha un contratto fino al 2021 e una valutazione che sfiora i trenta milioni di euro.

L'alto ingaggio del croato

Accostato in passato anche ad altri club italiani (il Milan lo cercò con insistenza prima del l'addio di Silvio Berlusconi), Kovacic nei giorni scorsi ha confermato la sua volontà di lasciare la capitale spagnola: "E’ difficile trovare spazio a Madrid. Capisco la situazione, ma penso sia meglio per me andare in un altro club dove avrei l’opportunità di giocare regolarmente. In questi tre anni ho vissuto con compagni di squadra incredibili e vinto trofei, ma non sono mai stato completamente felice".

A complicare l'eventuale trattativa tra le "merengues" e la società di James Pallotta, potrebbe però essere l'alto ingaggio che il talento croato guadagna in Spagna: 4,4 milioni di euro. Una cifra che rischia di pesare sull'operazione, soprattutto dopo i recenti sforzi di mercato compiuti dal direttore sportivo Monchi. Alla finestra rimane sempre la Juventus, pronta ad approfittare di un eventuale ripensamento giallorosso.