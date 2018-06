Le indiscrezioni di calciomercato dei giorni scorsi sono diventate ufficiali. William Bianda è un nuovo calciatore della Roma. Il club capitolino nella giornata odierna ha completato le operazioni per il tesseramento del giovane difensore francese, che è dunque il nono colpo in entrata dei giallorossi letteralmente scatenati. Attraverso un comunicato divulgato sui propri canali social, la Roma ha svelato i dettagli dell'acquisto di Bianda che indosserà la maglia numero 28 della formazione di Eusebio Di Francesco

in foto: Foto Twitter @OfficialASRoma

William Bianda alla Roma, il colpo di calciomercato è ufficiale

Il promettente e ormai ex difensore del Lens dopo Pastore, Kluivert, Cristante, Mirante, Marcano, Coric, Santon e Zaniolo, è il nono colpo del calciomercato in entrata della Roma. Il club della Capitale ha comunicato in una nota il suo ingaggio, specificando tutti i dettagli del contratto che lo legherà alla squadra di Di Francesco fino al 30 giugno del 2023.

Bianda-Roma, le cifre dell'operazione di mercato

I giallorossi hanno svelato anche i particolari economici dell'operazione di calciomercato: "Il club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore classe 2000 dal club francese Racing club de Lens, a fronte di un corrispettivo fisso di 6 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, la Roma riconoscerà al Racing club de Lens, in caso di futuro trasferimento di Bianda, un importo pari al 15% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato a titolo di corrispettivo variabile".

Chi è Willian Bianda, nono colpo di calciomercato della Roma

Willian Bianda è considerato uno dei profili più promettenti del calcio francese. Il classe 2000 si è messo in luce con la maglia del Lens, con cui ha esordito da titolare nella scorsa stagione, collezionando 8 presenze. Al suo attivo anche 21 presenze con tutte le nazionali giovanili della Francia fino all'under 18, con cui ha partecipato nel 2017 sia agli Europei che ai Mondiali U17. Veloce, e abile nell'uno contro uno, si candida ad essere una pedina utile in chiave turnover per Di Francesco, tecnico abile a valorizzare le qualità dei calciatori più giovani. A tal proposito il ds Monchi ha dichiarato al sito ufficiale della Roma: "Con l’acquisto di William la Roma continua a investire sul talento.Siamo certi che Bianda, con l’aiuto dei compagni più esperti e del nostro staff tecnico, potrà continuare a crescere e a sviluppare le sue potenzialità”.