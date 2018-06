Dal giallorosso del Lens a quello della Roma. William Bianda è il nuovo colpo di calciomercato della società capitolina, letteralmente scatenata sul mercato. Dopo gli 8 colpi già battuti in entrata (Pastore, Kluivert, Cristante, Mirante, Marcano, Coric, Santon e Zaniolo) ecco anche il nono che diventerà ufficiale nei prossimi giorni. Un prospetto giovane e interessante quello del classe 2000 Bianda, che è atteso a Roma per le visite mediche e la firma sul primo contratto con la società del presidente Pallotta.

Bianda-Roma, le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa

Le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa tra Roma e Lens per William Bianda fanno registrare la proverbiale fumata bianca. Secondo quanto riportato da Sky, c'è l'accordo totale tra le parti con i capitolini che verseranno nelle casse dei francesi circa 4 milioni di euro per il promettente difensore centrale che si prepara a firmare un contratto di 5 anni fino dunque al 2023. L'inizio della prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per la formalizzazione dell'operazione con Bianda atteso nella Capitale per le visite mediche e la firma con i giallorossi.

in foto: Foto Sofascore.com

Chi è Willian Bianda, colpo di calciomercato della Roma

La notizia dell'accordo tra Roma e Lens per Bianda non è stata gradita dai tifosi della formazione francese a conferma del valore del classe 2000 che ha dimostrato di avere margini di crescita importanti. Difensore centrale, molto mobile e abile nell'uno contro uno, Bianda fa della velocità e del senso dell'anticipo i suoi punti di forza. Le sue doti gli hanno permesso di collezionare 8 presenze in stagione e di fare tutta la trafila con le nazionali giovanili della Francia, fino all'Under 18. Con Di Francesco, allenatore abile a lavorare con i giovani, Bianda potrebbe crescere ulteriormente e rivelarsi un'alternativa ideale per i titolari. Per lui potrebbero aprirsi anche le porte della Primavera che gli permetterebbe di giocare con continuità.

Calciomercato Roma, le ultime notizie sulle trattative in uscita

Nelle ultime notizie di calciomercato della Roma, oltre all'ufficialità dell'ingaggio di Kluivert (affare da 17,25 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con l'Ajax che avrà una percentuale in caso di futura cessione), c'è anche il possibile addio di Sadiq. Il centravanti reduce da una stagione in prestito in Olanda, potrebbe approdare in Scozia ai Rangers dove troverebbe in panchina Steven Gerrard. A proposito di oltremanica, i tabloid hanno rilanciato un'indiscrezione sul ritorno di fiamma del Chelsea per Manolas. Difficile che i giallorossi dopo Nainggolan si privino anche del difensore greco. Attenzione anche al rilancio del Real per Alisson che potrebbe fare breccia nella dirigenza capitolina.