Il mercato della Serie A è entrato sempre più nel vivo. Grandi protagoniste l’Inter e la Roma, che hanno chiuso un affare importantissimo, quello di Nainggolan che sta per passare dalla squadra della Capitale a quella nerazzurra. La Roma ha sostituto rapidamente il ‘Ninja’ prendendo l’argentino Javier Pastore. Tra le due operazioni si sono mossi decine di milioni. Il belga complessivamente è costato 38 milioni di euro, il ‘flaco’ invece 24 milioni. L’Inter, che ha ceduto Santon e Zaniolo alla Roma, ne ha incassati 14 di milioni dalle cessioni di Radu e Vailetti, presi dal Genoa.

Tutti i dettagli dell’affare Nainggolan

I due club l’ufficialità non l’hanno data, ma l’addio alla Roma lo ha dato Radja Nainggolan che ha un tifoso ha scritto: “Anche io sto male al pensiero di lasciare la Roma”, con cui il belga ha giocato per quattro anni e mezzi e con cui è cresciuto tantissimo, oltre duecento partite giocate e più di trenta reti. Per l’Inter l’affare è da 38 milioni. Il giocatore ne costa 24, ma con due contropartite tecniche per ammortizzare il costo del cartellino (Zaniolo e Santon) la cifra si impenna. Entro sabato la trattativa verrà chiusa ufficialmente.

Quanto costa Pastore alla Roma

Grazie alle plusvalenze di Santon e Zaniolo l’Inter è riuscita a sistemare il bilancio e lo ha fatto anche cedendo al Genoa il diciannovenne terzino Federico Vailetti, del 1999, e il portiere Andrei Radu, reduce dall’anno in prestito all’Avellino, grazie a queste due cessioni l’Inter incassa 14 milioni di euro. Javier Pastore invece arriverà in giallorosso per 20 milioni di euro più eventuali quattro di bonus. L’argentino dopo sette anni tornerà in Serie A, con il Palermo stupì prima di passare al Psg per 40 milioni di euro. Gran colpo dei giallorossi, già all’ottavo acquisto ufficiale. Il giocatore effettuerà le visite mediche a Villa Stuart nel weekend.