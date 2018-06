A due settimane dall'apertura ufficiale del calciomercato, la Roma continua ad essere una delle società più attive in Italia e in Europa. Le ultime notizie che riguardano le trattative giallorosse, parlano anche dei movimenti in uscita del club giallorosso e della situazione di Alisson e Nainggolan: i due campioni più ricercati della rosa romanista. Di fronte alla probabile partenza del portiere brasiliano e del centrocampista belga, la dirigenza capitolina ha dunque il compito di cautelarsi acquistando dei validi sostituti.

L'ultimo nome circolato negli ambienti della Capitale sarebbe quello di Javier Pastore. Il giocatore del Paris Saint-Germain, già vicino al suo ritorno in Italia nello scorso gennaio, potrebbe infatti diventare l'obiettivo di Monchi in caso di cessione di Nainggolan. Con il club francese costretto a cedere qualche elemento per non trovarsi nei guai con il Fair Play Finanziario, la Roma potrebbe dunque piombare a Parigi e trattare l'acquisto dell'ex trequartista del Palermo.

Monchi spaventato dall'ingaggio del "Flaco"

Ventotto anni, sotto contratto con il Psg fino al 2019 e valutato venti milioni di euro, il "Flaco" argentino è dunque uno dei sogni di mercato della società di James Pallotta. Arrivare a chiudere per l'ex stella della Seleccion non sarà però facile. Al di là dell'intesa con chi detiene il cartellino, andrebbe infatti trovato l'accordo per l'ingaggio che attualmente si aggira intorno ai sei milioni di euro: troppi secondo gli uomini mercato della Roma.

In attesa del rinnovo di Eusebio Di Francesco (ormai molto vicino), l'estate del club romano sarà rovente anche per la questione portiere. I nomi per sostituire Alisson (ormai promesso sposo del Real Madrid) sono quelli di Alphonse Areola e Alex Meret: due profili sui quali ci sarà però da battere la concorrenza del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti.