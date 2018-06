"Mi vogliono vendere". Radja Nainggolan sa che questa è l'ultima estate a Roma (come riportato dalla Gazzetta dello Sport). Nella Capitale, al massimo, vi tornerà da turista oppure per fare visita a qualche buon amico. Il suo futuro calcistico è altrove, ancora in Italia ma più a Nord. A Milano, all'Inter dove ritroverà il tecnico, Luciano Spalletti, che ne ha caldeggiato l'acquisto e lo ha sempre apprezzato ai tempi dell'esperienza giallorossa. Avere un calciatore del genere in rosa gli consente soluzioni tattiche alternative per la capacità del giocatore di adattarsi alla perfezione nel 4-3-3 oppure in un 4-2-3-1. E fa niente che fuori dal campo il ninja non eccella certo aplomb, è sul rettangolo verde che deve fare la differenza. E se proprio non riesce a fare il bravo, allora l'allenatore toscano sa come tenerlo bada… "stasera dorme nel lettone con me", disse in maniera scherzosa commentando la disavventura del belga che una sera mandò in visibilio i tifosi giallorossi: "Io alla Juventus? Mai. Li odio perché hanno sempre vinto per un rigore o per una punizione".

Anti-Juve per eccellenza. Musica per le orecchie dei tifosi nerazzurri che attendono solo la formalizzazione di una trattativa a cui ha dato impulso proprio la telefonata di Spalletti. Una chiacchierata decisiva, a fare da spartiacque rispetto alle voci di mercato che avrebbero voluto anche il Napoli interessato al centrocampista 30enne rimasto casa a godersi le vacanze perché escluso dalla lista dei 23 convocati per il Mondiale di Russia 2018. I contatti tra le società proseguono senza intoppi particolari e tutto lascia presagire che alla fine l’operazione si farà.

Quanto costerà all'Inter l'operazione Nainggolan? Sarà un affare che da 35 milioni di euro, una cifra che la società nerazzurra vorrebbe ammorbidire (22 milioni) inserendo nell'affare qualche contropartita tecnica uno, al massimo due ragazzi della Primavera. Si tratta e si va verso la fumata bianca. Quando ci sarà, allora cadrà ogni possibilità di rivedere all'Inter Rafinha.