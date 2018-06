L'accordo ormai trovato tra Alisson e il Real Madrid, sta condizionando le trattative della Roma: ora costretta a trovare un portiere per sostituire il brasiliano. Le ultime notizie di calciomercato, relative al mercato giallorosso, rivelano infatti la strategia della dirigenza giallorossa: impegnata nell'acquistare un giocatore in grado di prendere la pesante eredità dell'ex numero uno dell'Internacional di Porto Alegre.

Per far dimenticare ai tifosi capitolini la partenza di Alisson, il direttore sportivo Monchi avrebbe così già messo gli occhi su un portiere dal profilo internazionale. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", la Roma starebbe infatti seguendo Alphonse Areola. L'estremo difensore del Paris Saint-Germain, che con il probabile arrivo di Gigi Buffon rischierebbe la panchina, pare sia intenzionato a cambiare aria e a provare nuove esperienze.

L'alternativa italiana

Nonostante il contratto con il club parigino fino al 2019, il venticinquenne francese di origine filippina è dunque finito nel fascicolo dedicato alle cessioni del Psg: costretto a vendere qualche suo campione per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Il prezzo di Areola, che è finito nei radar anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis, secondo le intenzioni della società di Parigi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.

L'alternativa ad Alphonse Areola, la dirigenza romanista l'avrebbe individuata nel nostro campionato. Dopo una buona stagione in difesa della porta della Spal, Alex Meret sì è ormai guadagnato la fiducia di molti osservatori di mercato: compresi quelli giallorossi. Arrivare al giovane portiere friulano non sarà però facile e servirà un investimento di ben 20 milioni di euro: cifra che l'Udinese ha stabilito per il suo cartellino. Insieme al numero uno della nazionale Under 21, Monchi potrebbe anche decidere per l'acquisto dell'esperto svedese Olsen dal Copenaghen.