Si avvicina l’estate, si riavvicina il calciomercato e ritornano le voci sull’addio al Manchester United di Paul Pogba. I Red Devils molto probabilmente nella prossima stagione non prenderanno parte alla Champions League e questo rende credibile l’addio del francese che vuole cercare di vincere l’unico grande trofeo che gli manca. Mino Raiola è già pronto, il Real Madrid non vede l’ora di accontentare Zidane.

Pogba obiettivo di mercato del Real Madrid

Secondo quanto scrive il ‘Times’ i motori sono stati già accesi. Il Real Madrid vuole Pogba e ha già iniziato a lavorare con Mino Raiola, agente dell’ex juventino, che pare abbia cancellato un incontro con i dirigenti dello United in programma da tempo in cui si sarebbe dovuto parlare del prolungamento del contratto di Pogba, che è legato fino al 2021. Zidane lo vuole, lo ha chiesto espressamente e adesso sembra che Zizou possa essere accontentato.

Hazard e Sancho, il calciomercato super del Real Madrid

Dovrebbero essere tre i grandissimi colpi di mercato del Real Madrid, che non vuole disputare un’altra stagione anonima. Florentino Perez ha convinto Zidane a suon di promesse. Quella principale riguarda investimenti record nella prossima campagna acquisti. In Spagna c’è chi sostiene che i ‘blancos’ spenderanno 500 milioni di euro per acquistare calciatori. Tutti i big dovrebbero arrivare da lontano. Perché oltre Pogba il Real dalla Premier vuole anche Hazard, altro storico pallino di Zidane. L’affare sembra quasi ‘facile’, perché sempre dall’Inghilterra i media sostengono che il belga a fine anno lascerà il Chelsea per il Real. E poi c’è Jadon Sancho. Il baby inglese, classe 2000, è il gioiello del Borussia Dortmund, che lo valuta 180 milioni di euro. Una cifra impressionante, ma se il Real ha davvero la possibilità e la voglia di spendere tutti quei milioni in estate non è impossible nemmeno prendere Sancho.