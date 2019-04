Il Real Madrid sta vivendo una stagione complicatissima. I blancos hanno vinto ‘solo’ il Mondiale per Club, hanno avuto in panchina Lopetegui e Solari prima di Zidane. Il francese per ritornare ha chiesto ampie garanzie al presidente Florentino Perez che ha stanziato 500 milioni di euro per il prossimo calciomercato che sarà ovviamente sfavillante. Zizou ha chiesto Jadon Sancho, il Borussia Dortmund ha risposto che l’inglese va via solo per 180 milioni di euro.

La valutazione record del Borussia Dortmund di Jadon Sancho

Secondo quanto riferisce la ‘Bild’ il Real Madrid, su richiesta di Zidane, avrebbe iniziato a trattare Jadon Sancho. Nonostante le dichiarazioni del direttore sportivo Michael Zorc, una leggenda del Borussia, che ha detto: “Jadon giocherà la prossima stagione nel Borussia Dortmund. Abbiamo intenzione di continuare con lui”, la trattativa non è chiusa, ma per acquistarlo il Real dovrà utilizzare quasi la metà del proprio budget per il mercato. Il Borussia chiede 180 milioni di euro per Sancho, che in caso di chiusura della trattativa diventerebbe il secondo calciatore più pagato di sempre, dopo Neymar preso dal PSG per 222 milioni dal Barcellona.

Chi è Jadon Sancho

La definizione più semplice per Sancho è quella di ‘baby fenomeno’. Parole forse banali ma in questo caso azzeccate. Perché Sancho, troppo rapidamente ceduto dal Manchester City, sta bruciando le tappe. I suoi gol, le sue giocate, i suoi progressi veloci e la sua personalità sono balzati all’occhio pure del c.t. dell’Inghilterra Southgate che lo ha fatto esordire qualche mese fa in nazionale. Sancho, che è diventato il primo 2000 a giocare con la nazionale dei ‘Tre Leoni’, con il Borussia Dortmund ha giocato 39 partite, ha segnato 12 gol e servito 18 assist vincenti. Forse questi numeri non basteranno al Borussia Dortmund per vincere la Bundesliga ma hanno già consacrato Sancho.