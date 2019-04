A poche giornate dal termine della Liga, in casa Real Madrid tiene banco il caso Gareth Bale. Le ultime notizie di mercato del club di Florentino Perez, parlano infatti del destino del ventinovenne attaccante gallese: reduce da una stagione con più ombre che luci. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, che avevano parlato di una possibile fuga del giocatore da Madrid, ora pare che il diretto interessato abbia invece cambiato idea e sia deciso a rimanere con i Blancos.

Secondo il programma televisivo "Jugones", Gareth Bale avrebbe fatto dietrofront per una serie di motivi: tra questi anche per il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Come rivelato dalla trasmissione spagnola, l'ex Tottenham sarebbe inoltre pronto a giocarsi il posto nella prossima stagione con i due giocatori che probabilmente vestiranno la "camiseta" del Real Madrid: Eden Hazard e Christian Eriksen.

Il costo del cartellino e l'ingaggio "monstre" di Gareth Bale

La notizia riportata da Jugones, non coincide però con l'ipotesi rilanciata da AS nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano spagnolo, il Real Madrid avrebbe già fissato il prezzo di vendita del suo giocatore (130 milioni di euro) e sarebbe già pronto a sedersi intorno ad un tavolo con i primi club che si sono fatti avanti per Bale: il Bayern Monaco e il Manchester United.

Inizialmente tenuto in panchina, e fischiato dei tifosi del Bernabeu al momento del suo ingresso in campo in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Athletic Bilbao, Gareth Bale è dunque ad un bivio importante della sua carriera. Arrivato in Spagna nell'estate del 2013 per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, per il nativo di Cardiff non sarà infatti facile trovare una società disposta a riconoscergli l'attuale ingaggio percepito dai Blancos: circa 15 milioni di euro netti all’anno.