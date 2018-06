Affare fatto per Buffon al Paris Saint-Germain? Non proprio. Il trasferimento del portiere della Juventus al club parigino, ormai dato per certo dopo la tanto temuta decisione dell'Uefa, è tornato in dubbio per colpa di alcune indiscrezioni. Le ultime notizie riguardanti il futuro del quarantenne di Carrara, riportano infatti di un presunto ripensamento del diretto interessato in merito al suo futuro coinvolgimento come uomo immagine dei Mondiali in Qatar del 2022.

Il ruolo di testimonial, che sarebbe stato inserito nel contratto dal proprietario e presidente del Psg Al-Khelaifi, pare aver sollevato qualche perplessità nell'entourage di Buffon al punto che il clamoroso trasferimento in Francia sarebbe ora da considerarsi a rischio. La notizia rilanciata da "Premium", ha trovato conferma anche in Francia dove "L'Equipe" ha parlato anche di un presunto dietrofront causato dai possibili vincoli di mercato con i quali l'Uefa bloccherebbe la società francese.

Donnarumma alla finestra

Se davvero Buffon rifiuterà il passaggio al club campione di Francia, si riaprirebbe dunque la questione portiere in casa Paris Saint-Germain. Con Alphonse Areola destinato a partire (su di lui c'è il forte pressing del Napoli), tornerebbe in auge il nome di Gianluigi Donnarumma: numero uno milanista, già nel mirino della dirigenza transalpina prima della trattativa con l'ex portiere della Nazionale italiana.

A seguire con interesse gli sviluppi della vicenda Buffon, ci sono a questo punto anche il Milan di Fassone e Mirabelli e lo stesso Mino Raiola che, in tempi non sospetti, aveva già offerto al Psg il diciannovenne di Castellammare di Stabia. Nonostante le parole delle ultime ore ("Non vogliamo vendere i nostri giocatori più forti"), di fronte ad un'offerta allettante la dirigenza rossonera potrebbe dare il suo consenso. Per strappare Donnarumma al Milan serviranno almeno 60/70 milioni di euro.