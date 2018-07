Nonostante la festa sia stata rovinata dalla faccenda legata gli sms di Calaiò, il Parma vuol godersi fino in fondo il suo ritorno in Serie A e allestire una squadra che possa salvarsi senza grandi affanni. Le ultime notizie di mercato relative al club ducale, parlano infatti di un colpo che sta per essere annunciato: quello del trentaseienne nazionale portoghese, Bruno Alves.

Reduce dal Mondiale russo e dall'ultima stagione in Scozia con i Glasgow Rangers, il giocatore torna dunque in Italia dopo la sua prima esperienza al Cagliari e sarà un rinforzo di esperienza per la squadra di mister Roberto D'Aversa. Come rilanciato da Sky Sport, Bruno Alves sarebbe già alle prese con le visite mediche e pronto per firmare il suo nuovo contratto, quando gli intermediari del Parma riusciranno a convincere gli scozzesi a liberare il giocatore con un anno d’anticipo.

Preso Stulac, si prova per Pinamonti

Oltre al difensore lusitano, il club gialloblu sta lavorando anche per gli altri settori del campo. Per l'attacco si guarda a Milano, dove continua a piacere il baby dell'Inter Andrea Pinamonti. Il classe '99 piace molto anche all'altra neopromossa Empoli e in precedenza era stato seguito anche da Genoa e Frosinone, che ora sembrano invece essersi defilate. In attesa di news dal capoluogo lombardo, il Parma ha intanto ufficializzato l'arrivo di un centrocampista: Leo Stulac.

A confermare l'esito positivo della trattativa, ci ha pensato la stessa dirigenza ducale attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito: "La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Leo Štulac (Koper – Slovenia 26/09/1994) dalla società Venezia FC. Il centrocampista, che ha firmato un contratto fino al 30.06.2023, nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze e 7 gol in Serie B. Stulac ha già sostenuto le visite mediche, accompagnato dal coordinatore dell’area medica crociata Giulio Pasta".