L’avventura di Giuseppe Rossi al Genoa sembra essere già giunta al termine: il Grifone non eserciterà l’opzione sul cartellino del giocatore italo-americano, arrivato da svincolato sotto la Lanterna a fine novembre, e così Pepito non rimarrà in rossoblù. La scommessa del presidente Enrico Preziosi e dello stesso calciatore non è andata a buon fine ma questo bisogna ricondurlo ad un insieme di fattori: il Genoa ha vissuto una stagione difficile e il cambio di panchina tra Ivan Juric e Davide Ballardini per raggiungere l’ennesima sofferta salvezza non era proprio la situazione ideale per far ritrovare minuti e tempi di gioco alla punta ex Parma e Fiorentina. a

Come se non bastasse questo, Giuseppe Rossi ha dovuto fare i conti con qualche problemino fisico e gli spazi si sono ulteriormente ridotti e anche nella prossima stagione non potrebbe avere lo spazio di cui ha bisogno. Pepito ha trovato spazio solo quando i rossoblù avevano già raggiunto la salvezza: in sei mesi sotto la Lanterna il bollettino finale parla di nove presenze, una sola da titolare e le altre 8 da subentrato, ed un rete contro la Fiorentina, proprio nell'unica gara giocata dal 1′.

Nelle ultime ore sta crescendo la suggestione di un possibile ritorno a Parma: in queso momento si tratta solo di un contatto ma il giocatore gradirebbe la destinazione, undici anni dopo l'ultima volta, e potrebbe essere la piazza giusta per provare a tornare quel calciatore magnifico ammirato sotto la gestione Ranieri.

Genoa a lavoro sul mercato: ecco Piatek

Intanto il Genoa ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante 22enne polacco, 21 reti segnate nell’ultima stagione con il KS Cracovia, che avrà il compito di aiutare i suoi compagni a cancellare la crisi del goal che ha investito i rossoblù nell’ultimo campionato, quando si sono fermati a 33 reti realizzate.