Dal 10 al 30 luglio il Napoli si allenerà al fresco della Val di Sole, nella consueta località di Dimaro. In quei primi venti giorni della sua gestione, Carlo Ancelotti avrà l'occasione per vedere da vicino i suoi nuovi giocatori. Tra questi anche Roberto Inglese: ventiseienne attaccante ex Chievo. Le ultime notizie di mercato parlano proprio di lui, perché il suo nome è tornato di moda dopo che il tecnico aveva discusso con De Laurentiis di un nuovo possibile arrivo in attacco.

Dell'ormai famoso trentunenne che avrebbe dovuto sbarcare a Napoli, fino ad ora non c'è stata traccia. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal quotidiano "Il Mattino", Ancelotti avrebbe tutta l'intenzione di dare fiducia a Inglese e dargli la possibilità di giocarsi un posto da titolare insieme agli altri big della rosa partenopea.

Benzema rimane un sogno

Proprio per questo motivo, la società campana avrebbe deciso di non vendere il giocatore e di lasciarlo crescere a Castel Volturno. Prima della decisione di Ancelotti, nei giorni scorsi si erano fatte avanti diverse squadre di Serie A e anche tre della Premier League: tutte intenzionate a mettere le mani sull'attaccante pugliese, prelevato per 10 milioni di euro dal Chievo.

Il sogno di poter vedere a Napoli anche Karim Benzema, sta invece pian piano svanendo. Ancelotti, atteso a giorni per un vertice di mercato in sede Filmauro, sa benissimo che arrivare al francese sarà difficile e i "rumors" degli ultimi giorni hanno già parlato di una distanza considerevole tra il Napoli e l'entourage del cannoniere del Real Madrid. Intanto il club napoletano è pronto ad accogliere Alex Meret. Il portiere ex Udinese, è infatti a Roma per le visite mediche e per firmare il nuovo contratto che lo legherà al club azzurro.