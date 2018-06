Dopo l'acquisto Simone Verdi, i tifosi di Napoli si preparano a festeggiare il secondo colpo del presidente Aurelio De Laurentiis. Le ultime notizie relative al mercato del club campano, riportano infatti la conferma dell'arrivo del centrocampista del Betis. A dare l'addio al talentuoso ventiduenne cresciuto a Siviglia, è stato il tecnico Quique Setién. "Domani venderemo Fabian Ruiz per 30 milioni", ha spiegato il mister del Betis a "Radio Futbol".

"Non ho parlato con lui, non voglio condizionarlo, ma è stato già venduto. Stavamo solo aspettando che il giocatore facesse la sua scelta. Il mio desiderio è che resti, ma con questi soldi potremo migliorare le strutture del club, pagare di più gli allenatori del settore giovanile per formare giovani calciatori e migliorare le loro condizioni di lavoro".

Il desiderio di Carlo Ancelotti

L'intervento televisivo dell'allenatore di Santander, ha di fatto confermato la volontà della società partenopea di prendere il giocatore e pagare i 30 milioni di euro della clausola rescissoria. Il calciatore, che piace molto ad Ancelotti, avrebbe già un accordo di massima con De Laurentiis e dovrebbe sbarcare a Napoli nelle prossime ore, ma solo per visitare la città da turista, grazie alla nave con cui sta facendo una crociera nel Mediterraneo.



Nelle prossime ore il mercato del Napoli entrerà nel vivo anche per quanto riguarda le uscite. Oltre a Jorginho, in attesa di una chiamata dal Chelsea o dal Manchester City, anche Lorenzo Tonelli potrebbe lasciare Castel Volturno e dire addio al Napoli. Sul difensore ci sarebbe infatti l’interesse del Bologna, con il neo tecnico Pippo Inzaghi che starebbe spingendo per il suo acquisto. Secondo la dirigenza napoletana, la valutazione del difensore 28enne sarebbe di circa 7 milioni di euro.