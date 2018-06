A poche ore dal suo esordio mondiale contro il Panama, Dries Mertens continua ad infiammare il calciomercato. Le ultime indiscrezioni relative al futuro dell'attaccante del Napoli, ci portano in Francia dove secondo "RMC" il belga avrebbe rifiutato alcune offerte, deciso di indossare nuovamente la maglia azzurra e di puntare al rinnovo di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis.

All'attaccante napoletano sarebbero infatti arrivate tre proposte da Schalke 04, Shanghai Shenhua e Guangzhou Evergrande: società disposte a pagare i 28 milioni della clausola rescissoria, ormai scaduta da venerdì, e a garantire al giocatore uno stipendio particolarmente importante. Ora che per poter acquistare il "folletto" belga bisogna passare dal Napoli e mettere sul piatto più di cinquanta milioni di euro, le possibilità che Mertens rimanga in Italia sono salite vertiginosamente.

L'emozione mondiale

I tifosi partenopei possono dunque dormire tranquilli. Dries Mertens rimarrà molto probabilmente a Napoli e, secondo i media francesi, non è da escludere un prolungamento di contratto subito dopo il Mondiale. L'ex stella del Psv Eindhoven potrebbe infatti aggiungere tre anni alla scadenza attuale fissata al 2020.

In attesa di trovare l'accordo con il patron campano, Mertens si gode l'emozione dell'esordio mondiale: "È uno dei migliori momenti della mia carriera – ha spiegato in conferenza stampa – Siamo tutti sono molto concentrati e non vediamo l'ora di giocare. Panama? Siamo i favoriti questa volta. Per un piccolo paese non è male. Siamo consapevoli della nostra forza e speriamo di mostrarlo qui per la nostra terza competizione con quasi lo stesso gruppo. Ho avuto qualche problema nella preparazione, ma ora è passato e sto bene".