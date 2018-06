E' questione di giorni, magari entro la prossima settimana diverrà ufficiale anche l'addio di Marek Hamsik al Napoli. Oltre a Jorginho, lascerà la maglia azzurra un altro pezzo della rosa protagonista dell'ultimo campionato. Ma non sarà la stessa cosa perché lo slovacco ha rappresentato per un decennio l'anello di congiunzione tra due periodi storici: dal club che era risorto dalle proprie ceneri e, riaffacciatosi in Serie A, ha scalato le gerarchie in campionato alla squadra che ha sfiorato la conquista dello scudetto con Maurizio Sarri. Si chiude un'epoca e con essa il ciclo che con Rafa Benitez aveva subito un'accelerata anche a livello internazionale.

Il capitano ha deciso, accetterà l'offerta dalla Cina. Non c'è possibilità che cambi idea: nella cena con il presidente, De Laurentiis, accompagnato dal suo procuratore, Hamsik ha spiegato le motivazioni che lo spingono a riporre nel cassetto la casacca del Napoli e conservare nel cuore i ricordi più belli della sua lunga esperienza nel Golfo. Il massimo dirigente ha preso atto della determinazione del calciatore e, come forma di riconoscenza nei suoi confronti, non punterà i piedi sulle cifre per la cessione a patto però che non si vada al di sotto dei 25 milioni di euro.

Contratto d'oro per 3 anni. Intermediari dalla Cina gli hanno messo sul piatto un contratto d 35 milioni di euro in 3 anni, quasi 12 a stagione… come fai a dire di no a una proposta del genere quando hai scollinato i 30 anni, senti di aver dato tutto e provi a monetizzare scampoli di carriera? E lui ha detto sì. Tianjin Quanjian e Shandong Luneng (dove gioca Graziano Pellè) sono in attesa della sua decisione: è certo che andrà al di là della Grande Muraglia, non ancora quale maglia indosserà. La famiglia, però, resterà in Italia almeno per i primi mesi d'ambientamento dello stesso Hamsik che in Cina sarà assieme ad alcuni amici fidati.