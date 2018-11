Dopo il colpo Marek Hamsik, l'asse Brescia-Napoli torna a farsi rovente per Sandro Tonali. Le ultime notizie di calciomercato relative al club di Aurelio De Laurentiis, parlano infatti del forte pressing che la società campana sta facendo su quella lombarda per avere il giovanissimo centrocampista. Il classe 2000 del Brescia, dieci presenze e due assist in questa stagione e vicino alla prima convocazione di Mancini, rischia dunque di percorrere la stessa fortunata strada intrapresa nel 2007 dal centrocampista slovacco.

Come riportato dal quotidiano campano "Il Mattino", Tonali è da tempo nel mirino di De Laurentiis e Giuntoli: pronti a far di tutto per strapparlo alla concorrenza. Ribattezzato il nuovo Andrea Pirlo, il ragazzo è ovviamente atteso a braccia aperte anche dallo stesso Ancelotti: il tecnico che, insieme a Carletto Mazzone, contribuì a far diventare Pirlo uno dei registi più forti al mondo.

La strategia di De Laurentiis

Seguito in Italia anche da Roma, Inter, Juventus e Milan, e all'estero da "top club" come Chelsea, Monaco e Atletico Madrid, Tonali è dunque alla finestra e aspetta di conoscere il proprio futuro. La strategia del Napoli è chiara: anticipare i tempi e blindare il giocatore. Proprio per questo motivo ci sono già stati contatti con il presidente del Brescia Cellino, che per il cartellino del suo regista ha già sparato alto.

Per mettere le amni su Sandro Tonali serviranno dunque 35 milioni di euro. Una cifra alla quale andranno aggiunti dei bonus, legati all'eventuale rivendita del diciottenne nativo di Lodi. Il Napoli è pronto all'investimento e allo scatto decisivo. L'accordo potrebbe essere chiuso già nella prossima finestra invernale di mercato, con Tonali che rimarrebbe a Brescia fino a fine stagione per poi trasferirsi a Castel Volturno da Carlo Ancelotti.