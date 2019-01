Rimasto in panchina in occasione della super sfida di San Siro contro il Milan, Marek Hamsik ha avuto ancora una volta l'occasione per ripensare al suo prossimo futuro. Le ultime notizie di mercato del Napoli, ruotano infatti attorno al nome del suo capitano che potrebbe aver cambiato idea dopo aver rifiutato le offerte arrivate nella scorsa estate. Ritenuto da Carlo Ancelotti evidentemente non indispensabile come alcuni suoi compagni, Hamsik è dunque ad un bivio importante della sua carriera e di fronte ad una scelta non così facile da prendere.

Se è vero che da una parte c'è l'affetto e la stima di un'intera tifoseria, dall'altra è altrettanto vero che le sirene che continuano ad arrivare dalla Cina non possono non essere perlomeno valutate dall'entourage del trentunenne nazionale slovacco: già entrato nella fase discendente della sua carriera e potenzialmente interessato a trovare l'ultimo ricco contratto prima del ritiro.

Se parte Hamsik, arriva subito Fornals

Una delle proposte arrivata dalla Cina pare sia infatti molto allettante dal punto di vista economico. Ecco perché in molti pensano che il futuro di Hamsik, anche se con sei mesi di ritardo (la sua partenza per l'Oriente era già stata data per certa nella scorsa estate), sia stato già scritto in queste ultime ore che hanno accompagnato il Napoli verso San Siro e la sfida con i rossoneri. Un addio che potrebbe arrivare entro questa finestra di mercato ma non entro il 31 gennaio, bensì entro il 28 febbraio giorno di chiusura delle trattative cinesi.

Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti rimangono alla finestra in attesa di capire cosa deciderà di fare Marek Hamsik. Qualora il centrocampista scelga di cambiare aria e trasferirsi in Cina, il Napoli affonderà il colpo su Pablo Fornals: centrocampista del Villarreal già bloccato nei giorni scorsi dalla società partenopea, quando le voci su un possibile addio di Allan si erano fatte insistenti.