Dopo aver accettato l'offerta di Aurelio De Laurentiis, Carlo Ancelotti si è rimboccato le maniche e ha subito cominciato a lavorare per la sua nuova creatura. Quella che scatterà dai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà infatti una squadra rivisitata e in parte rinnovata a partire dal ruolo del portiere. Le ultime indiscrezioni legate al calciomercato del Napoli, rivelano infatti di un interessamento del nuovo allenatore campano per Alisson: portiere rivelazione della scorsa stagione.

Carlo Ancelotti ne ha parlato anche con l'agente Kia Joorabchian, in occasione di una cena che si è consumata nel ristorante italiano "Babbo": locale londinese di proprietà proprio del potente procuratore e dei calciatori David Luiz e Willian.Dopo l'addio di Pepe Reina, la dirigenza e il tecnico emiliano stanno dunque valutando qualsiasi ipotesi per i pali della porta partenopea. Arrivare ad Alisson sarà difficilissimo (ha una valutazione di 45 milioni di euro e sono in corsa anche Real Madrid, Chelsea e Liverpool) e oltre a Rui Patricio, rimangono in lizza i vari Leno, Areola e Sirigu.

La telefonata ad Hamsik

Durante la cena di lavoro con il procuratore anglo-inglese, sarebbe saltato fuori anche il nome di Moussa Dembelé. Il 30enne del Tottenham, (che ha scadenza contrattuale nel 2019 con ingaggio di 4,5 mln di euro) piace moltissimo ad Ancelotti per le sua qualità indiscusse: grande fisicità, visione di gioco e molta esperienza. Oltre al ruolo del portiere, il Napoli sta dunque cercando anche un giocatore con quelle caratteristiche da mettere in mezzo al campo. Se non sarà Arturo Vidal (il sogno di tutti), potrebbe quindi esser scelto il belga di origine maliane.

Serata di lavoro, dunque, per il nuovo mister partenopeo. Un appuntamento a cena, che è stato ravvivato anche da un incontro casuale. Nel ristorante di Londra, Ancelotti ha infatti incontrato Diego Costa, con il quale l'allenatore emiliano ha messo in scena una finta presentazione con tanto di maglia del Napoli. Prima del summit con Kia Joorabchian, secondo Sky Ancelotti avrebbe chiamato Hamsik per convincerlo a restare. Un tentativo confermato anche dallo stesso capitano: "Ho ricevuto una chiamata da Ancelotti, ma confesso che sono tentato dal trasferimento. Vedremo".