Maurizio Sarri prenderà il posto di Antonio Conte. Il passaggio da Napoli a Londra appare semplicemente una formalità malgrado molto dipenderà da De Laurentiis e da quella clausola che il patron aveva inserito nel contratto. Ma con Ancelotti già alla guida e un ambiente che ha riacquistato immediata fiducia perdere energie e tempo attorno a chi rappresenta il passato (Sarri) sarebbe un peccato capitale.

Per questo, l'affare con i Blues si farà quest'estate e per il Chelsea continuerà un cammino targato Italia. I dettagli però, al momento, sono ancora lontani dall'essere definiti e si potrebbe palesare anche una contropartita tecnica con cui soddisfare il patron dei partenopei e che piace da sempre ad Ancelotti: David Luiz.

Il filo teso tra Londra e Napoli. In Inghilterra sono quasi certi che il difensore entrerà nella trattativa non appena si avvierà ed entrerà nel vivo. Nel caso Sarri volesse accordarsi con Abramovich, la stampa inglese ha indicato una via percorribile che farebbe contente entrambe le società, ovvero uno scambio tra il tecnico e il difensore brasiliano David Luiz, che sarebbe gradito ad Ancelotti.

David Luiz, contropartita per Ancelotti. Un semplice rumor premercato ma pur sempre una strada interessante da percorrere. De Laurentiis potrebbe mettere il bastone tra le ruote alla trattativa Chelsea- Sarri mentre una contropartita difensiva come il brasiliano potrebbe addolcirne la posizione. David Luiz venne pagato due estati fa dai Blues di Londra 35 milioni di euro ma dopo l'ultimo campionato in cui ha subito infortuni di troppo e una gestione Conte che spesso lo ha relegato in panchina, tutto potrebbe cambiare.

L'intreccio si complica: Koulibaly. Potrebbe anche intricarsi il tutto inserendo Koulibaly, il senegalese che piace da tempo a Londra. E che Sarri gradirebbe avere con sè per l'avventura inglese. In questo caso, l'intreccio sarebbe triplice: De Laurentiis libererebbe Sarri, spingerebbe Koulibaly al Chelsea ma pretenderebbe almeno 70 milioni in contanti (il valore del difensore), più gli 8 milioni di clausola per Sarri e David Luiz come elemento sostitutivo nella difesa partenopea.