Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere nuovamente azzurro. Le ultime notizie relative al calciomercato del Napoli e al futuro dello slovacco riportano infatti di una trattativa al momento saltata con il Tianjin Teda: squadra che milita nella "Chinese Super League" e che può annoverare nella sua rosa anche John Obi Mikel. Dopo il recente colloquio telefonico con Carlo Ancelotti, Marek Hamsik pare infatti destinato a rimanere a Napoli. Il motivo principale sarebbe però da ricercare nell'offerta recapitata a De Laurentiis per il suo capitano.

A far saltare momentaneamente la trattativa è stata infatti la proposta della dirigenza cinese: "Ce ne hanno offerti 15, anzi in realtà ci hanno offerto un giocatore che gioca in Cina, ma per me è un ex – ha spiegato De Laurentiis, dopo l'incontro in Prefettura con il sindaco De Magistris – Chi gioca in Cina si può dire che ha dimenticato come si gioca in Europa o in Serie A. Per lui voglio 35 milioni, non 30. Posso scendere al massimo a 30 milioni, ma se non me li portano entro lunedì diventano 40".

La fiducia di Ancelotti

Il braccio di ferro tra il club partenopeo e quello cinese, rischia dunque di blindare "Marekiaro" e di fargli continuare la sua avventura napoletana. A tifare perché lo slovacco rimanga a Castel Volturno e scenda in campo al San Paolo per la sua dodicesima stagione, c'è soprattutto Carlo Ancelotti che nel contatto con il giocatore gli aveva già ribadito tutta la sua stima e fiducia.

Un'apertura di credito che avrebbe fatto colpo nel cuore del capitano azzurro: "Mio figlio è felice per le parole di Ancelotti – ha rivelato il padre di Hamsik – Il tecnico gli ha spiegato quale sarà il suo importante ruolo nella squadra". Il trentenne centrocampista ex Brescia, è dunque ad un passo dal cominciare un nuovo capitolo con il Napoli. L'obiettivo, avversarie permettendo, è sempre lo stesso: vincere in Italia e in Europa.