Manuel Lazzari e il Napoli potrebbero presto diventare promessi sposi. Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un club azzurro molto vicino all'esterno della Spal, per il quale sarebbe stata presentata un'offerta molto convincente. Grande ottimismo per un'operazione di mercato che potrebbe essere formalizzata nella prossima estate e che permetterebbe a Carlo Ancelotti di disporre di una vera e propria freccia in più in corsia per il suo arco.

Napoli-Manuel Lazzari, le ultime notizie di calciomercato

Le ultime news di mercato raccontano di un Napoli che fa sul serio per Manuel Lazzari. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club azzurro è intenzionato ad affondare il colpo per l'esterno destro che potrebbe approdare alla corte di Carlo Ancelotti nella prossima estate. Il classe 1993 protagonista di un rendimento in crescendo con la formazione di Semplici, che gli ha permesso di entrare nell'orbita della Nazionale di Mancini, gradirebbe e non poco un trasferimento al Napoli che rappresenterebbe un salto di qualità importante per la sua carriera.

Napoli, cifre e dettagli dell'operazione Lazzari

Il Napoli ha presentato alla Spal un'offerta concreta sulla base di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un modo per dimostrare di voler fare sul serio con la Spal che per Lazzari ha incassato il gradimento anche di altri club come la Lazio. L'operazione non è formalmente chiusa, ma l'esterno si è avvicinato e non poco agli azzurri in vista della prossima estate. Ad agevolare il tutto anche l'accordo tra il ragazzo e il Napoli, su contratto e ingaggio (al momento Lazzari percepisce 400mila euro a stagione alla Spal), per un affare che sembra in discesa. Non è in discussione la permanenza del laterale alla corte dei ferraresi fino a giugno, quando poi potrebbe concretizzarsi il trasferimento.

L'arrivo di Lazzari apre alla cessione di Hysaj, le ultime sulle trattative

Il possibile acquisto di Lazzari potrebbe anche rappresentare un'indicazione sul futuro di Hysaj. L'esterno albanese, dopo lo sfogo del suo agente per il mancato utilizzo da parte di Ancelotti, ha aperto alla possibilità di un addio. Discorso chiuso per gennaio, ma non a giugno, quando gli azzurri potrebbero decidere di monetizzare da una partenza di Hysaj (la sua clausola rescissoria per l'estero è di 50 milioni di euro), puntando su Malcuit e sul possibile neoacquisto Lazzari.