Krzysztof Piatek è ormai da considerarsi un giocatore del Milan. Le ultime notizie di mercato del club rossonero, sono tutte legate all'accordo con il Genoa per l'acquisto dell'attaccante polacco: trattativa che è entrata nella sua fase più importante in queste ore e che si è conclusa con l'intesa tra le due società e la fumata bianca che ha di fatto confermato il passaggio del ventitreenne ex Cracovia alla corte di Rino Gattuso. Obiettivo raggiunto, dunque, per Leonardo che ha vissuto una giornata particolarmente intensa, cominciata con il contatto con l'Uefa ed il relativo via libera della stessa per l'acquisizione delle prestazioni sportive di Piatek: autorizzazione che ha evitato al club di via Aldo Rossi eventuali ulteriori problemi, dopo la recente sentenza sul Fair Play Finanziario.

Una giornata lunghissima a Milano con un summit terminato con una stretta di mano tra le parti: martedì 22 gennaio ci sarà l'ultimo incontro, decisivo, che sancirà il passaggio del giocatore da Genova a Milano.

Uscito da Casa Milan pochi minuti prima delle 16, Leonardo si è così diretto in un hotel nel centro di Milano per incontrare i dirigenti del Genoa. Insieme a loro era anche presente l'agente del giocatore polacco, che nelle scorse ore aveva già trovato l'accordo con la società milanese e garantito la preferenza di Piatek al progetto rossonero, nonostante l'inserimento del Real Madrid e di alcuni club della Premier League, che avrebbero tra l'altro offerto al giocatore un ingaggio molto più alto. A loro si è successivamente aggiunto anche Enrico Preziosi, per mettere nero su bianco e confermare di fatto il buon esito della trattativa. Una riunione fiume che si è conclusa soltanto dopo cena.

Quando debutterà Piatek con la maglia rossonera

Il centravanti polacco, che non avrebbe comunque giocato la partita di lunedì prossimo contro i rossoneri perché squalificato, raggiungerà Milanello nelle prossime ore e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport firmerà un quinquennale da 1,8 milioni netti a stagione: una cifra decisamente più alta degli attuali 450mila euro percepiti fino ad oggi al Genoa.

L'intesa tra le due società sarebbe stata trovata invece grazie ad un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro: parte di questi versati subito e la rimanenza dilazionata in tre rate. Se tutto proseguirà come previsto, Piatek potrebbe esordire nel Milan già sabato 26 in occasione della sfida di San Siro contro il Napoli. Nella peggiore delle ipotesi, il suo debutto dovrebbe arrivare qualche giorno più tardi: il 29 gennaio in Coppa Italia (sempre con il Napoli a San Siro) o nella trasferta successiva di Roma contro i giallorossi.