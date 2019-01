Quale sarà il colpo di calciomercato del Milan nella finestra di trattative invernale? Non è un mistero la volontà dei rossoneri di assicurarsi le prestazioni di un altro attaccante a gennaio per garantire a Gattuso un ulteriore rinforzo, dopo il colpo Paquetà ormai chiuso. Sfumato Luis Muriel, approdato alla Fiorentina, un nome caldo potrebbe essere quello del belga Yannick Ferreira Carrasco, pronto a tornare in Europa dopo una parentesi in Cina.

Milan, Yannick Carrasco nelle ultime notizie di calciomercato per gennaio

Yannick Ferreira Carrasco è un obiettivo concreto del calciomercato del Milan. Le ultime notizie sulla possibile trattativa per il duttile attaccante, arrivano dal Corriere della Sera. Il nazionale belga classe 1993 attualmente in forza ai cinesi del Dalian Yifang, piace molto ai rossoneri che nei giorni scorsi hanno detto addio a Luis Muriel accasatosi alla Fiorentina. Oltre a Manolo Gabbiadini, dunque l'altro oggetto dei desideri per rinforzare il reparto offensivo di Gattuso è quello di Carrasco che dal canto suo potrebbe essere intrigato dalla prospettiva di un ritorno in Europa.

Quanto costa Ferreira Carrasco, la possibile trattativa per il Milan

L'ostacolo più alto per il Milan in questa trattativa di calciomercato potrebbe essere rappresentato dalle richieste del Dalian Yifang per Yannick Carrasco. Quest'ultimo infatti è approdato in Cina nello scorso febbraio per poco meno di 30 milioni di euro (contratto fino al 2021). Ecco allora che è difficile pensare ad un'operazione concretizzabile per una cifra inferiore a questa che rappresenta per i rossoneri, alle prese con le sanzioni dell'Uefa, uno scoglio.

in foto: Foto Sofascore.com

Come potrebbe giocare nel Milan Ferreira Carrasco

A giocare a favore del club del capoluogo lombardo in chiave mercato potrebbe essere la volontà del giocatore. Quest'ultimo, ex di Monaco e Atletico Madrid, potrebbe strizzare l'occhio ad un ritorno sui campi europei che gli permetterebbe di lottare per obiettivi prestigiosi. Un giocatore veloce, tecnico e soprattutto molto duttile che farebbe molto comodo a Gennaro Gattuso. Carrasco infatti può giocare sia come punta, che come esterno offensivo sia a destra che a sinistra. Un profilo ottimale dunque per un Milan che in questa prima parte di stagione ha giocato sia con le due punte, sia con il tridente, con le ali che hanno avuto un peso specifico importante.