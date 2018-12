Un centrocampista e un attaccante esterno, in grado di fare anche la seconda punta. Sono questi i due obiettivi principali di Leonardo e Maldini: al lavoro per cercare di rinforzare la rosa di Rino Gattuso. Le ultime notizie relative al mercato del Milan, parlano infatti di un interessamento per un giocatore fino ad ora mai accostato al Diavolo: Hirving Lozano. Ammirato recentemente a San Siro, dove ha castigato l'Inter di Spalletti con un gol, l'attaccante del Psv è infatti il nome nuovo sull'agenda dei dirigenti rossoneri.

Secondo indiscrezioni, Leonardo avrebbe infatti già contattato Mino Raiola (agente dell'attaccante) e fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione di mercato. Una trattativa che pare però molto difficile, perché il Psv Eindhoven valuta il cartellino del 23enne messicano ben 40 milioni di euro.

Le difficoltà dell'operazione e la carta Calhanoglu

Sotto contratto fino al 2023, e arrivato in Olanda nel 2017 per soli 8 milioni di euro, Hirving Lozano (chiamato da tutti i messicani "El Chuky") è diventato in poco tempo un giocatore appetibile per diverse squadre europee: tra queste anche il Manchester United, l'Everton e il Tottenham. Oltre al prezzo, per Leonardo e lo staff dirigenziale milanista ci sarebbe quindi da risolvere anche il problema di una concorrenza molto agguerrita.

Sull'eventuale operazione Milan-Lozano, pesa poi la recente sanzione della camera giudicante dell'Uefa. Il Milan non può infatti spendere grandi cifre (anche perché lo ha già fatto per Paquetà), a meno che non ricorra già in gennaio a qualche cessione eccellente. In questo senso, la società rossonera potrebbe anche incassare 20 milioni di euro per il cartellino di Calhanoglu: giocatore che fin qui ha deluso, che il Lipsia vorrebbe riportare subito in Bundesliga.